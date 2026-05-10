Φάμελλος: Να φύγει ο κ. Μητσοτάκης για να έχουμε πρόοδο και προοπτική

0

«Η προοπτική είναι μια ισχυρή, ενωτική, προοδευτική απάντηση»

«Ο κ. Μητσοτάκης στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχει κατοχυρωθεί ως ο πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς και όσο γρηγορότερα φύγει από τη θέση του πρωθυπουργού, τόσο πιο σύντομα το οξυγόνο, η Δημοκρατία και το μέλλον της χώρας θα έχουν προοπτική», απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, σε ερώτηση για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Μέσα σε μια χώρα, η οποία βασανίζεται από υψηλό πληθωρισμό, μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, υψηλότατη ακρίβεια, χαμηλή αγοραστική δύναμη, ο κ. Μητσοτάκης έχει προσθέσει και σοβαρότατα προβλήματα στη Δημοκρατία, στη διαφάνεια και στην ισοτιμία.

Πιστεύω ότι πρέπει σε αυτή την κατηφόρα να υπάρχει, όχι απλά ένα σταμάτημα, αλλά και μια προοπτική.

Και η προοπτική είναι μια ισχυρή, ενωτική, προοδευτική απάντηση, ώστε στις επόμενες εκλογές μια προοδευτική κυβέρνηση να συμβάλλει στην προοδευτική Αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά και στο να ζήσει καλύτερα η πατρίδα μας», επισήμανε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε την 22η Διεθνή Εκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ξεναγήθηκε σε περίπτερα, συνομίλησε με εκθέτες και επισκέπτες και δήλωσε: «Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, για το βιβλίο, για τον πολιτισμό και για τη γνώση. Και γι' αυτό με συνέπεια ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στηρίζει, αλλά και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον χώρο των εκδόσεων. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ είναι για να στηρίξουμε όλους τους ανθρώπους του βιβλίου.

Τους ανθρώπους του βιβλίου, τους συγγραφείς, τους εκδότες, αλλά και για να δώσουμε το μήνυμα της φιλαναγνωσίας, που είναι μια μεγάλη προοδευτική στάση απέναντι στη σημερινή εξέλιξη των πραγμάτων. Και αναγκαία.

Διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει μια εθνική πολιτική βιβλίου για να στηριχθούν οι εκδότες, οι μικροί και μεσαίοι εκδότες, να στηριχθούν οι νέοι δημιουργοί.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που στη χώρα μας αμφισβητείται ακόμα και η ελευθερία του λόγου εμείς στηρίζουμε τους δημιουργούς, τον πλουραλισμό των νέων ανθρώπων του πολιτισμού. Και στηρίζουμε τους μικρούς και μεσαίους εκδότες. Στηρίζουμε το βιβλίο, γιατί είναι στοιχείο πολιτισμού».