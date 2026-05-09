Μητσοτάκης στο 6ο Προσυνέδριο της ΝΔ: Η παράταξη βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην Ευρώπη

«Οι ενέργειές μας καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας»

«Δεν είναι τυχαίος ο χρόνος που επιλέξαμε να γίνει σήμερα 9 Μαίου, την Ημέρα της Ευρώπης, διότι είναι μια σύμπτωση που δηλώνει ότι η παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων στην ήπειρο μας, στην πρώτη γραμμή για την εθνική μας άμυνα, τη στρατηγική αυτονομία, στην πρώτη γραμμή για μία ενιαία μεταναστευτική πολιτική, με βάση τις δικές μας ελληνικές εθνικές θέσεις, την πρώτη γραμμή για δράσεις, που ήδη καθιστούν την πατρίδα μας ενεργειακό κέντρο διεθνούς ευρωπαϊκής στρατηγικής σημασίας και ιδίως εδώ στο βορρά, το ξέρετε καλά, περίσσευαν και οι ανέξοδες υποσχέσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην αρχή της ομιλίας του στο 6ο Προσυνέδριο Νέας Δημοκρατίας της Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Ισχυρή Ελλάδα».

«Πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές και τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα»

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για το τι σημαίνει σήμερα πατριωτισμός, μίλησε για τον πατριωτισμό της ευθύνης που διακατέχει την κυβέρνηση και παρατήρησε:

«Ειδικά εσείς οι Μακεδόνες ξέρετε καλά πως ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, τα βαρύγδουπα συνθήματα στα τηλεοπτικά παράθυρα. Ξέρετε τι είναι πατριωτισμός; Τα Rafale μας που πετούν ήδη στους ελληνικούς ουρανούς. Τα αναβαθμισμένα F 16. Τα πρώτα F 35 τα οποία περιμένουμε σε δύο χρόνια από τώρα. Ναι, πατριωτισμός της ευθύνης είναι να μπορούμε να επισκεπτόμαστε γεμάτοι υπερηφάνεια και πράγματι αυτή πιστεύω ότι ήταν μια ξεχωριστή στιγμή για όλους εμάς, τη Φρεγάτα "Κίμων", το πιο σύγχρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο, το οποίο σκίζει ήδη τα νερά του Αιγαίου, έχοντας τη γαλανόλευκη στον ιστό της».

«Η πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία έχει έμπρακτα αποτελέσματα»

Ο πρωθυπουργός απάντησε σε όσους αμφισβητούν την πολιτική των «ήρεμων νερών» με την Τουρκία, λέγοντας ότι αυτή η πολιτική έχει δώσει ήδη έμπρακτα αποτελέσματα και, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ τόνισε:

«Η εξωτερική μας πολιτική, πριν από όλα, εμπεδώνει την ειρήνη και το δίκαιο στην περιοχή. Σκοπός μας - και τον έχουμε πετύχει - είναι να αποκαταστήσουμε μια λειτουργική σχέση με τους γείτονες μας, με την Τουρκία. Αυτή η πολιτική έχει έμπρακτα αποτελέσματα. Λιγότερες παραβιάσεις στον εναέριο χώρο μας, μικρότερες μεταναστευτικές ροές, αλλά και περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία που ενισχύουν τις τοπικές αγορές των νησιών μας. Είναι χειροπιαστά στοιχεία που απαντούν και στις υποκριτικές φωνές όσων αμφισβητούν την επιλογή των ήρεμων νερών. Θέλω να τους επαναλάβω κάτι απλό: Ηρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το Διεθνές Δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά, τα χρώματα, δηλαδή, της σημαίας μας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας. Και με αυτή την πολιτική, άλλωστε, από το 2019 η Ελλάδα μεγαλώνει».

«Για μας ο φράχτης στον Έβρο αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας»

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ο στόχος της κυβέρνησης ήταν διττός, να μειωθούν οι ροές και να αυξηθούν οι επιστροφές και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτές οι πολιτικές της κυβέρνησης δικαιώνονται, ενώ επέκρινε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ στο ζήτημα.

Για τον φράχτη στον Έβρο τόνισε ότι έχει επεκταθεί καλύπτοντας τα 75 χιλιόμετρα με προοπτική να καλύψει όλα τα κρίσιμα, τα πιο δύσκολα τμήματα της συνοριακής γραμμής με την Τουρκία και σημείωσε: Όσο για εκείνους που αποκάλεσαν τον φράχτη σύμβολο διχασμού, τους απαντώ εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Για μας ο φράχτης αποτελεί σύμβολο κυριαρχίας, δεν θέλουμε καμία άδεια για να φυλάξουμε το σπίτι μας. Και ούτε ζητάμε συγνώμη όταν επιβάλουμε τον νόμο. Και αναρωτιέμαι άραγε: Εδώ που τα λέμε, να απολογηθούμε σε ποιούς; Στους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ζητούσαν, να τα θυμίσουμε κι αυτά, να κοπεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση του έργου; Σε εκείνους που όταν εμείς δίναμε μάχη, που ξέρουν καλά όλοι οι υπουργοί που διετέλεσαν μέλη του ΚΥΣΕΑ, όταν δίναμε μάχες σε υβριδικές επιθέσεις και εισβολές σε αυτά ακριβώς τα σύνορα κάποιοι ήθελαν να τα ανοίξουμε; Σε όσους διέσυραν τη χώρα, όταν διέσπειραν fake news για δήθεν "νεκρές Μαρίες"; Ένα μόνο θα σας πω: Δεν θα σας κάνουμε τη χάρη να γυρίσουμε σε μια περίοδο που οι θάλασσες δεν είχαν σύνορα και στην ξηρά φτιάχνατε Μόριες και Ειδομένες. Εμείς θα συνεχίσουμε να εμποδίσουμε όσους εμπορεύονται τον ανθρώπινο πόνο. Δεν θα αφήσουμε τους διακινητές να κάνουν κουμάντο και να αποφασίζουν ποιος θα μπαίνει στον τόπο μας. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση της ΝΔ δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι».

«Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε αναπτυγμένης οικονομίας»

«Η οικονομία μας σήμερα αναπτύσσεται με 2% και ξεπερνάμε κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δείχνουμε πρωτοφανή αντοχή, όταν ισχυρότατα κράτη δοκιμάζονται από στασιμότητα και ύφεση» ανέφερε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε: «Σήμερα εκπληρώνουμε ένα διαγενεακό συμβόλαιο. Το δημόσιο χρέος στην πατρίδα μας μειώνεται με τον ταχύτερο ρυθμό στην ιστορία οποιασδήποτε αναπτυγμένης οικονομίας. Από τη φάση των ελλειμμάτων και της επαιτείας περάσαμε σε εκείνη των πλεονασμάτων και της επενδυτικής βαθμίδας. Ποιος θα το περίμενε! Το πρωτογενές πλεόνασμα μας επέτρεψε από τις αρχές του χρόνου να επιστρέψουμε 800.000.000 ευρώ πίσω στην κοινωνία για να την στηρίξουμε. Το ερωτηματικό του 2019 για το τι θα κάνουμε, έγινε θαυμαστικό: Τα καταφέραμε».

«Το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού»

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι το έργο ανάπλασης της ΔΕΘ θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού και τόνισε: «Το αποτύπωμα της ισχυρής Ελλάδας φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το έργο της ανάπλασης της ΔΕΘ θα παρουσιαστεί δημόσια στη Θεσσαλονίκη και θα προκηρυχθεί εντός του καλοκαιριού, με στόχο να έχουμε ανάδοχο μέσα στο 2026. Εκατόν είκοσι στρέμματα πρασίνου εδώ πέρα που βρισκόμαστε. Ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο, δημόσια επένδυση. Η επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά μέχρι τα τέλη Ιουλίου θα γίνει πράξη. Ο Fly Over θα παραδοθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Το παιδιατρικό νοσοκομείο το πρώτο τρίμηνο του 2027».

«Το ΠΑΣΟΚ πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του “όχι σε όλα και ναι σε τίποτα”»

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε "αμήχανη" την αντιπολίτευση και κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και λέει όχι σε όλα.

"Βλέπουμε μια αμήχανη αντιπολίτευση και ενδεχομένως το επίθετο αμήχανη να είναι επιεικές . Είναι να απορεί κανείς πως το ΠΑΣΟΚ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του "όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα". Οχι στους επικεφαλής των Ανεξάρτητων Αρχών. Είχαν συμφωνηθεί με το ΠΑΣΟΚ τα δύο ονόματα, τα οποία προτάθηκαν από τον πρόεδρο της Βουλής και φυσικά το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε την τελευταία στιγμή. Οχι στις προτάσεις μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ναι στη λάσπη και την τοξικότητα. Κάποιοι που δεν έχουν κατορθώσει εδώ και πολλά χρόνια να διατυπώσουν μία θετική πρόταση ποντάρουν τώρα στη σκανδαλολογία και στη συκοφαντία. Όσο εμείς χτίζουμε, αυτοί γκρεμίζουν. Όσο εμείς ενώνουμε αυτοί διχάζουν και δηλητηριάζουν. Και θα γίνουν πιο τοξικοί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές", είπε ο κ. Μητσοτάκης.