Δημοσκόπηση Open: Στο 28,8% η Νέα Δημοκρατία και σχεδόν διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ

«Μπαίνουν» στην Βουλή τα «κόμματα» των Τσίπρα, Καρυστιανού και Αντώνη Σαμαρά
Σταθερά μπροστά και μάλιστα με απόσταση 14,3% είναι η Νέα Δημοκρατία από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα δημοσκόπηση της MRB για το OPEN. Το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή ψήφου έχει 28,8%, ενώ η αξιωματική αντιπολίτευση φτάνει το 14,5%.
Όσον αφορά τα εν δυνάμει κόμματα του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και αν κάνει ο Αντώνης Σαμαράς, στην συγκεκριμένη σφυγμομέτρηση μπαίνουν άνετα στην Βουλή.
Όσον αφορά την πρόθεση ψήφου:
- 22,5% η Νέα Δημοκρατία
- 3,9% ΣΥΡΙΖΑ
- 11,3% ΠΑΣΟΚ
- 6% ΚΚΕ
- 8,5% Ελληνική Λύση
- 1,8% Νίκη
- 7,9% Πλεύση Ελευθερίας
- Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%
Όσον αφορά τα ευρήματα της αναγωγής στο σύνολο:
- 28,8% Νέα Δημοκρατία
- 5% ΣΥΡΙΖΑ
- 14,5% ΠΑΣΟΚ
- 7,7% ΚΚΕ
- 10,9% Ελληνική Λύση
- 2,3% Νίκη
- 10,1% Πλεύση Ελευθερίας
Για το θέμα των ημερών, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της:
- το 48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της»
- το 23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει
- το 15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές σκοπιμότητες»
- το 6,8% λέει πως «σίγουρα έχει πολιτικές σκοπιμότητες»
- το 6,3% «δεν ξέρει/δεν απαντά»
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως οι ψηφοφόροι της ΝΔ. Όπως εξηγεί ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, το 54,1% λέει πως «σίγουρα» ή «μάλλον» κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», ενώ το 40,7% λέει πως «μάλλον» ή «σίγουρα» υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες
Στην ερώτηση εάν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:
- το 7,3% λέει «σίγουρα σωστή»
- το 15,6% λέει «μάλλον σωστή»
- το 13,7% λέει «μάλλον λάθος»
- το 58% «σίγουρα λάθος»
- το 5,4% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ»
Στην ερώτηση για το εάν το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, οι πολίτες απάντησαν:
- 36% «πολύ καθοριστικό»
- 24,7% «αρκετά καθοριστικό»
- 19,2% «όχι και τόσο»
- 16,5% «καθόλου»
- 3,5% «δεν ξέρω/δεν απαντώ»
Το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.
Στην ερώτηση εάν θα πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή:
- το 63,1% λέει «σίγουρα»
- το 16,7% λέει «μάλλον»
- το 9,4% λέει «μάλλον δεν πρέπει να συσταθεί»
- το 5,5% λέει «σίγουρα δεν πρέπει»
- Οι 7 στους 10 από τη ΝΔ λένε πως «πρέπει να γίνει αυτό», στοιχείο που είναι εντυπωσιακό.
Για το θέμα της Εξεταστικής για τις υποκλοπές και το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, οι πολίτες λένε:
- το 39,5% λέει «σίγουρα συμφωνώ»
- το 28,2% «μάλλον συμφωνώ»
- το 10,3% «μάλλον διαφωνώ»
- το 13% «σίγουρα διαφωνώ»
Μάλιστα το 76,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνεί να γίνει Εξεταστική για την υπόθεση των παρακολουθήσεων.
Την ίδια ώρα, καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%. Δεύτερος ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8% και τρίτος ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%. Ακολουθεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.
Το 15,6%, ωστόσο, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο» ενώ το 20,2% λέει «κανένας».
Σε ερώτηση εάν ο Κ. Μητσοτάκης και η ΝΔ αξίζουν μια τρίτη θητεία ή πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή:
- το 11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν»
- το 13,5% λέει «μάλλον»
- το 13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή»
- το 57,8% λέει «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή»
Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες λένε:
- 11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω»
- 12,1% «μάλλον»
- 15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
- 57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»
Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού:
- 6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω»
- 18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω»
- 18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω»
- 49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω»
Για ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά:
- 3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα»
- 9,8% «μάλλον»
- 15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα»
- 67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα»