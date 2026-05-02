Γεωργιάδης: Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου ζήτησαν «ανοιχτά σύνορα για όλους τους λαθρομετανάστες»

«Να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που όλη μέρα φωνάζουν εναντίον μου»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολίασε την ανακοίνωση των εργαζομένων του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, που ζήτησαν να μεταχειρίζονται καλύτερα οι μετανάστες που φτάνουν στις ακτές της Κρήτης.

Ο υπουργός Υγείας σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:

«Θα ήθελα να διαβάσετε την ανακοίνωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου για το χθεσινό περιστατικό με τους επιβαίνοντες στα πλοίο προς την Γάζα:

https://anatolh.com/topikanea/agiosnikolaos/o-syllogos-ergazomenon-gnan-sto-pleyro-ton-prosfygon-kai-metanaston/ βρήκαν την ευκαιρία να ζητήσουν: α) ανοικτά σύνορα για όλους τους λαθρομετανάστες και β) φυσικά να καταγγείλουν την Κυβέρνηση μας για τις σχέσεις με το Ισραήλ. Σχέσεις οι οποίες έχουν αναβαθμίσεις αμυντικά, πολιτικά και οικονομικά την Ελλάδα και την Κύπρο και έχουν φέρει σε τόσο δύσκολη θέση την Τουρκία.

Την ανεβάζω βασικά για να καταλάβετε ποιοι είναι αυτοί που όλη μέρα φωνάζουν εναντίον μου και μιλούν για "κατάρρευση" του ΕΣΥ κλπ. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω φαντάζομαι ότι πχ τα ανοικτά σύνορα και τα εκατομμύρια που θα έρχονταν στην Ελλάδα όπως το 2015 ποια ακριβώς επίπτωση θα είχαν πχ στο ΕΣΥ….δεν πρέπει κανείς να τους παίρνει στα σοβαρά σε τίποτε».

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 2, 2026

Ακολουθεί η ανακοίνωση των εργαζομένων του Νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου:

«Ο Σύλλογος εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου εκφράζει την αλληλεγγύη του στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που τις τελευταίες ημέρες στοιβάζονται στην Κρήτη σε απάνθρωπες συνθήκες, παρά τη θέλησή τους να συνεχίσουν το ταξίδι τους.

Ως υγειονομικοί που υπηρετούμε τον άνθρωπο χωρίς διακρίσεις, δεν ανεχόμαστε να αντιμετωπίζονται άνθρωποι κυνηγημένοι από πολέμους, διώξεις και φτώχεια ως “βάρος” ή “απειλή’. Αντιτασσόμαστε στη ρατσιστική προπαγάνδα που καλλιεργεί φόβο και μίσος, προκειμένου να συγκαλύψει τις ευθύνες αυτών που γεννούν την προσφυγιά: τους πολέμους, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, την εκμετάλλευση.

Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη για την κατάσταση. Αντί για ανθρώπινες λύσεις, προχωρά σε απάνθρωπες πολιτικές: αναστολή εξέτασης ασύλου, κλειστές δομές – φυλακές, επαναπροωθήσεις στη θάλασσα. Πολιτικές που δεν λύνουν το πρόβλημα – το εντείνουν.

Ο λαός της Κρήτης, που γνωρίζει από πόνο, προσφυγιά και ξενιτιά, έχει δείξει και συνεχίζει να δείχνει έμπρακτη αλληλεγγύη. Γι’ αυτό και καλούμε κάθε εργαζόμενο και κάτοικο του νησιού να σταθεί στο πλευρό αυτών των ανθρώπων.

Απαιτούμε:

Να αποσυρθεί η αναστολή εξέτασης ασύλου και να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των προσφύγων, όπως ορίζονται από τη Συνθήκη της Γενεύης.

Να σταματήσουν οι επαναπροωθήσεις. Όχι άλλοι νεκροί στη Μεσόγειο.

Άμεση δημιουργία προσωρινών χώρων φιλοξενίας με ανθρώπινες συνθήκες.

Καταγραφή αναγκών και πλήρης κρατική μέριμνα: περίθαλψη, ψυχολογική στήριξη, νομική βοήθεια, διερμηνεία – με μόνιμο προσωπικό, όχι ΜΚΟ.

Παροχή ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων ώστε να μπορέσουν να φτάσουν στους προορισμούς τους.

Όχι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και φυλακίσεις. Κανένα παιδί άστεγο ή φυλακισμένο.

Στεκόμαστε δίπλα στους κατατρεγμένους. Δεν θα συνηθίσουμε τη βαρβαρότητα.

Εκ του ΔΣ».