Νέες μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη

Δύο επιχειρήσεις νότια των Καλών Λιμένων και μία στην Ιεράπετρα όπου αποβιβάστηκαν αλλοδαποί

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής 1-5-2026, δύο επιχειρήσεις διάσωσης και μεταφοράς αλλοδαπών που εντοπίστηκαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, 34 και 35 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το Λιμενικό, στη μία λέμβο επέβαιναν 40 μετανάστες και στη δεύτερη 32, που μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.

Δυτικά της περιοχής Μύρτος του Δήμου Ιεράπετρας και πιο συγκεκριμένα στην παραλία Καλικοβρέχτης, αποβιβάστηκαν περίπου 30 αλλοδαποί, οι οποίοι εντοπίστηκαν να κινούνται προς τον επαρχιακό δρόμο της περιοχής, όπου έχουν ήδη σπεύσει και λιμενικές και αστυνομικές αρχές, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.