Προφυλακίστηκε ο ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς – «Με παγίδευσαν», ισχυρίστηκε

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Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων

Προφυλακίστηκε ο 37χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, ο 37χρονος Παλαιστίνιος ο οποίος συνελήφθη ως μέλος της Χαμάς στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη.

Ο 37χρονος οδηγήθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο ανακριτικό γραφείο συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης και απολογήθηκε κατηγορούμενος για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών για τη διενέργεια τρομοκρατικών πράξεων, πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης για τέλεση τρομοκρατικών πράξεων και αξιόποινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο κατηγορούμενος να προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση κατά στόχου ισραηλινών συμφερόντων. Στο στόχαστρο έχουν μπει οι διασυνδέσεις του 37χρονου προκειμένου να διαπιστώσουν αν δρούσε μόνος του ή αποτελούσε μέρος ευρύτερου δικτύου.

Ο κατηγορούμενος έφτασε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2023, και αφού έλαβε άσυλο, έφυγε για τη Γερμανία για να επιστρέψει και πάλι στη χώρα μας πέρυσι το καλοκαίρι, προκειμένου να δουλέψει σεζόν στην Κρήτη ως ηλεκτρολόγος.

«Με παγίδευσαν …»

Ο 37χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία του πως παγιδεύτηκε. «Με παγίδευσαν μου είπαν να πάω να δουλέψω ως ηλεκτρολόγος στη Μαλαισία. Εκεί με απείλησαν και με εκπαίδευσαν παρά τη θέληση μου…» φέρεται να είπε στην απολογία του. «Εξιλαστήριο θύμα» χαρακτήρισε τον κατηγορούμενο ο Σπύρος Πανταζής, συνήγορος που διόρισε ο ανακριτής καθώς ο 37χρονος δεν είχε στο πλευρό του νομικό παραστάτη .

«Η παρουσία του κατηγορούμενου, ο τρόπος σκέψης του και η προσωπικότητα του πόρρω απέχουν του εγκληματικού τρομοκρατικού ιδεοτύπου. Πρόκειται για το εξιλαστήριο θύμα σε μια υπόθεση με ισχνό αποδεικτικό υλικό και πολλά κενά» ανάφερε σε δήλωση του ο κ. Πανταζής ο οποίος συμπλήρωσε: «Τα αποδεικτικά δεδομένα όχι μόνο δεν συγκροτούν μια συνεκτική και αδιάρρηκτη αλυσίδα ενοχής ,όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά αντιθέτως αναδεικνύουν αντιφάσεις, ελλείψεις και ερμηνευτικά κενά που δεν μπορούν να παραγνωριστούν».

Ρεπορτάζ: Μαρία Ζαχαροπούλου