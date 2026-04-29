Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου επηρεάζει τη δικαιοσύνη και με έναν μηχανισμό προπαγάνδας παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό

0

«Εκβίασα κανένα δικαστή; Επιτέθηκα προσωπικά σε κάποιον και οργάνωσα μέσω των media τη δολοφονία χαρακτήρα του;»

«Το 2019 ο ελληνικός λαός ψήφισε τον κ. Μητσοτάκη, γιατί δεσμεύτηκε ότι θα αντιμετωπίσει τη θεσμική παρακμή που δημιούργησαν ο Τσίπρας με τον Καμμένο. Και αντί να την αντιμετωπίσει, έκανε τα ίδια και χειρότερα. Τι έκανε; Μαζί με τον ανιψιό του δημιούργησαν μια συμμορία στο Μαξίμου, η οποία επηρεάζει τη δικαιοσύνη, ελέγχει τη ροή του χρήματος και δημιούργησε κι έναν μηχανισμό προπαγάνδας - από τα media και τα social media - για να παραπληροφορεί συγκροτημένα τον ελληνικό λαό», ανέφερε νωρίτερα το πρωί στη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ μίλησε για τη θεσμική παρακμή και την υπονόμευση του κράτους δικαίου.

Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής «όλα ξεκινούν από το Μαξίμου» κι έδωσε δύο παραδείγματα.

Πρώτον όπως είναι γνωστό στοχοποιήθηκαν από το predator οι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάνθηκε ότι δεν χρειάζεται να ερευνηθεί «ποιος, γιατί και πού είναι το υλικό που κάποιοι υπέκλεψαν από τους αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή, αυτό πια είναι θέμα εθνικής ασφάλειας».

Δεύτερον, το γεγονός ότι «ένας απόστρατος αξιωματικός του Ισραήλ αποκαλεί "Νίξον" τον κ. Μητσοτάκη και λέει ότι "αυτό το λογισμικό το πουλάω μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες". Φωτογραφίζει, λοιπόν, το κράτος και την ΕΥΠ και ο κ. Τζαβέλλας δεν τον καλεί να του πει: "Έλα εδώ, λες "Νίξον" τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, λες ότι έχεις στοιχεία ότι το πουλάς μόνο σε κράτη, φέρε μας τα στοιχεία για να αποδείξεις τα λεγόμενά σου"»

Ως εκ τούτων ο κ. Ανδρουλάκης συμπέρανε:

«Ο κ. Τζαβέλλας δεν ενδιαφέρεται να μάθει η ελληνική δικαιοσύνη, -στο ανώτατο επίπεδο-, ποιοι έστησαν ένα παρακράτος εις βάρος των Ενόπλων Δυνάμεων και ποιοι εκβιάζουν τον Έλληνα πρωθυπουργό. Ωραία ηγεσία της δικαιοσύνης!».

Αντέκρουσε την κριτική της κυβέρνησης ότι ο ίδιος επιτίθεται στη δικαιοσύνη, κι αντέτεινε πως αξιολογεί τις αποφάσεις γιατί και «οι κρίνοντες κρίνονται. Εκβίασα κανένα δικαστή; Επιτέθηκα προσωπικά σε κάποιον και οργάνωσα μέσω των media τη δολοφονία χαρακτήρα του;», σημείωσε.

Συμπλήρωσε πως αυτή τη πρακτική χρησιμοποίησε ο «Θεοδόσης Μούγιος, ο γνωστός "Ζούκοφ" του διαδικτύου και αρθρογράφος της εφημερίδας Μανιφέστο, γνωστού μηχανισμού προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας. .... Αυτούς ποιος τους μάζεψε, ποιος τους έδωσε την εξουσία, ποιος τους πληρώνει και ποιος τους καλύπτει; Ο ίδιος ο πρωθυπουργός και η παρέα του Μαξίμου».

Επιτέθηκε στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό για το επιτελικό κράτος με αφορμή τη δημόσια κριτική 5 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, σχολιάζοντας ότι «τελευταίοι πραίτορες» του κ. Μητσοτάκη είναι τα ορφανά του ΛΑ.Ο.Σ.

Σχετικά με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και την αδυναμία της να βάλει ανάχωμα στην ακρίβεια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε την πρόταση για μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

«Τι σημαίνει δίκαιη φορολόγηση για την κοινωνία; Ο μεγάλος πλούτος να πληρώνει περισσότερα και οι αδύναμοι λιγότερα. Ποιος είναι ο πιο άδικος φόρος; Εμείς προτείναμε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μας είπε "όχι" η Νέα Δημοκρατία».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στη νομοθετική πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ για τις τράπεζες με δεδομένο το χάσμα επιτοκίων καταθέσεων-χορηγήσεων, τις προμήθειες και τις υπερχρεώσεις.

«Για να πιεστούν να δείξουν κοινωνικό πρόσωπο, προτείναμε να φορολογηθούν με 8% τα κέρδη τους που πέρυσι έφτασαν τα 4,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα θα δώσουν 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ μερίσματα που θα φορολογηθούν αντί για 15% που το είχε το ΠΑΣΟΚ, το έκανε 10% ο κ. Τσίπρας και 5% ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή με φορολόγηση 5%, οι μέτοχοι θα πάρουν τόσα δισεκατομμύρια μερίσματα».

Σχετικά με τις θεσμικές παρεμβάσεις που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για αξιοκρατία και διαφάνεια, ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε:

«Η ΑΑΔΕ είναι μια πρόχειρη και προσωρινή λύση. Δηλαδή, αυτό θα μπορούσε να γίνει για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς πρέπει να πιστοποιήσουμε έναν νέο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα έχει ηγεσία τετραετούς θητείας που δεν θα μπορεί κανείς να την αλλάξει. Άρα, θα είναι αυτόνομος από το ρουσφέτι του υπουργείου και της εκάστοτε κυβέρνησης».

Κλείνοντας ο κ. Ανδρουλάκης έβαλε εκ νέου το πρόταγμα της πολιτικής αλλαγής.

«Ζητώ από τον ελληνικό λαό να με εμπιστευτεί, γιατί η πορεία μου δεν έχει ούτε ρουσφέτι, ούτε διαπλοκή, ούτε παιχνίδια με τη δικαιοσύνη, ούτε με τα media. Αυτοί που τα έκαναν, ανήκουν στο κακό παρελθόν της χώρας και αυτό το παρελθόν κάνει ζημιά και σήμερα. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει οι αμετανόητοι να μπουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», κατέληξε.