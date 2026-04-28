Παύλος Γερουλάνος: Στο συρτάρι η υπόθεση υποκλοπών με απόφαση Αρείου Πάγου και κανείς στην κυβέρνηση δεν θέλει να ξέρει τι έγινε

«Δεν σας απασχολεί ή δεν έχετε το θάρρος να μάθετε;»

Έντονη κριτική στη κυβέρνηση και στη στάση των στελεχών της για την υπόθεση των υποκλοπών άσκησε από το βήμα της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, τονίζοντας ότι με ευθύνη δική τους, η εμπιστοσύνη των πολιτών για τους θεσμούς, πάει στα τάρταρα.

«Κάποιοι ξένοι σίγουρα παρακολουθούσαν. Κάποιοι ξένοι μπορεί να κρατούν στα χέρια τους πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιήσουν κατά του Έθνους. Κάποιοι ξένοι μπορεί να κρατούν στα χέρια τους πληροφορίες με τις οποίες ενδεχομένως να μπορούν να εκβιάσουν υπουργούς. Και οι ξένοι που είχαν το λογισμικό παρακολούθησης λένε ότι δουλεύουν μόνο για Κυβερνήσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γερουλάνος.

Όπως είπε, η «απόφαση του Αρείου Πάγου να μπει στο συρτάρι η παρακολούθηση ή η απόπειρα παρακολούθησης του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, της ηγεσίας του Στρατού, του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, πολιτικών και δημοσιογράφων, δεν βρίσκει κανέναν μέσα στη κυβέρνηση να θέλει να μάθει τι πραγματικά έγινε».

«Κανένας μέσα στην Κυβέρνηση δεν στέκεται δίπλα στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να πει ένα απλό πράγμα: Θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να μένω στο σκοτάδι. Δεν θέλω ποτέ, καμία ξένη δύναμη να κρατάει στα χέρια της την ελληνική Κυβέρνηση. Θέλω να ξέρω τι πήγε λάθος.. Μα κανένας; Κανένας σας δεν θέλει να ξέρει; Κανένας στην Κυβέρνηση; Κανένας στην ηγεσία του Στρατού; Κανένας στην ηγεσία της Δικαιοσύνης; Κανένας δεν θέλει να ξέρει πώς θα προστατευτεί η χώρα μας από άλλες τέτοιες υποθέσεις; Κανένας δεν θέλει να μάθει πώς να γίνει καλύτερος σε αυτό που τον εμπιστεύονται οι πολίτες να κάνει; Κανένας;» σημείωσε ο κ. Γερουλάνος και κατέληξε:

«Όταν λοιπόν, οι πολίτες, και από την ηγεσία του πολιτικού συστήματος και από την ηγεσία της Δικαιοσύνης, βλέπουν ότι κανένας δεν ενδιαφέρεται να μάθει και να γίνει καλύτερος τότε η εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς πάει στα τάρταρα. Και ρωτάω: Δεν σας απασχολεί ή δεν έχετε το θάρρος να μάθετε; Διότι για την ώρα ο μόνος που μοιάζει και να τον απασχολεί και να έχει το θάρρος να μάθει είναι ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ».