Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές: «Η απόφαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κακοποιεί το αίσθημα δικαίου»

«Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα και η δημοκρατία»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου στα γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Τρικούπη σχολίασε την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Παρόντες στη συνέντευξη ήταν οι νομικοί παραστάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ , Χρήστος Κακλαμάνης και Μανώλης Βελεγράκης, καθώς και ο Ζαχαρίας Κεσσές νομικός παραστάτης του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη και 13 ακόμη προσώπων που είχαν παγιδευτεί από το Pretador.

«Η ηγεσία του Αρείου Πάγου προσέβαλε και υπονόμευσε το κύρος της ίδιας της Δικαιοσύνης.

Με την απόφαση αυτή κακοποιείται το αίσθημα δικαίου στον βωμό των παρασκηνιακών διαπραγματεύσεων του Μεγάρου Μαξίμου με έναν απόστρατο αξιωματικό που εκβιάζει δημοσίως τον Πρωθυπουργό.Σήμερα παίχτηκε ένα ακόμη επεισόδιο της απαξίωσης του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών », υποστήριξε ο κ. Ανδρουλάκης .

Πρόσθεσε ότι η Δικαιοσύνη αρνήθηκε να κάνει την ελάχιστη ανακριτική πράξη. «Δεν κάλεσε τον κύριο Ντίλιαν για να προσκομίσει τα στοιχεία, στα οποία ο ίδιος αναφέρθηκε λέγοντας ότι το λογισμικό predator πωλείται μόνο σε κράτη και κρατικές υπηρεσίες.Αρνήθηκαν λοιπόν την έρευνα.

Για την ηγεσία του Αρείου Πάγου δεν υπάρχει ζήτημα κατασκοπείας για αυτούς που κάρφωσαν το predator στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και τη μισή κυβέρνηση», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ -Κινήματος Αλλαγής, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Διερωτήθηκε «ποιο άραγε είναι το επόμενο στάδιο διαπραγμάτευσης; Η αλλαγή του ποινικού κώδικα για να γίνουν εξαγοράσιμες οι ποινές του παρακράτους και να αποφύγουν κάποιοι τη φυλακή;»

Ανέφερε ότι «δεν μας εκπλήσσει τίποτα από ένα διεφθαρμένο σύστημα εξουσίας και από έναν πρωθυπουργό, που διαβρώνει τους θεσμούς για να παραμείνει στην εξουσία.

Ο κ. Μητσοτάκης είναι επικίνδυνος και πρέπει να φύγει για να αναπνεύσει η χώρα και η δημοκρατία. Η πολιτική αλλαγή πρέπει να φέρει την κάθαρση και να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου».

Στη κατεύθυνση αυτή ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ θα πάρει πρωτοβουλία και θα καταθέσει τις επόμενες μέρες αίτημα Εξεταστικής Επιτροπής καλώντας τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να το στηρίξουν.

« Η ποιότητα της δημοκρατίας δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα. Είναι ένα κεντρικό ζήτημα που αφορά το παρόν και μέλλον της χώρας.

Γι' αυτό και ζητώ μπροστά σε αυτή την παρακμή να τοποθετηθεί όχι μόνο ο νομικός κόσμος της χώρας, αλλά και η κοινωνία των πολιτών. Όλες οι οργανωμένες της εκφράσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση», επισήμανε και υπογράμμισε ότι οι επόμενες εκλογές είναι πολύ κρίσιμες για τους θεσμούς. «Πρέπει να κοπεί ο ομφάλιος λώρος της ηγεσίας της δικαιοσύνης με την εκάστοτε κυβέρνηση. Να μπει επιτέλους ένα τέλος στην παρακμή. Και για αυτό έχουμε χρέος όλοι να αγωνιστούμε», παρατήρησε ο κ. Ανδρουλάκης.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις που δέχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επανέλαβε ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, ωστόσο κατέστησε σαφές ότι ασκεί κριτική στις αποφάσεις της και δεν συνιστά επίθεση στο θεσμό. « Έχουμε χρέος να εμπιστευτούμε τους θεσμούς. Ως Αξιωματική Αντιπολίτευση έχουμε χρέος να ασκούμε κριτική να σταθούμε εμπόδιο στη παρακμή του Μεγάρου Μαξίμου». « Εγώ δεν εκβίασα δικαστές . Μην ψάχνει συμψηφισμούς ο Πρωθυπουργός που έχει οργανώσει επιθέσεις εναντίον τους. Έχουμε εκτροπή. Δεν γίναμε μόνο Ουγγαρία, ίσως πηγαίνουμε παρακάτω».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι «δεν καταδικάζουμε κανένα. Ζητάμε να γίνει έρευνα» και συμπλήρωσε η στάση της κυβέρνησης είναι ένα βήμα ακόμη στη συγκάλυψη του σκανδάλου.

Μιλώντας μετά το τέλος της συνέντευξης με τους δημοσιογράφους ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντώντας σε ερώτηση για υποβολή πρότασης δυσπιστίας τόνισε πώς είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται μια φορά το εξάμηνο και όταν υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός. Αν η κυβέρνηση αλλάξει τον ποινικό κώδικα για να μην πάει φυλακή ο κύριος Ντίλιαν, ίσως αυτό αυτό είναι ένα γεγονός.

Οι νομικοί παραστάτες του κ. Ανδρουλάκη εξήγησαν κατά τη γνώμη τους τα αρνητικά δικονομικά σημεία που επικαλείται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Τζαβέλλας στην απόφασή του,, ενώ ισχυρίστηκαν πως δεν κλείνει η υπόθεση, αφού εκκρεμεί η υπόθεση της καταδίκης του κ. Ντίλιαν και των υπολοίπων καταδικασθέντων σε δεύτερο βαθμό.

Ο κ. Ζαχαρίας Κεσσές είπε ότι πρόκειται να καταθέσει στον κατάλληλο χρόνο μηνύσεις κατά των ανώτατων Εισαγγελέων, κκ. Ζήση και Τζαβέλα, καθώς και στην κυρία Αδειλίνη.