Συνάντηση Τασούλα με Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο

Για μακρά σχέση των δύο χωρών μίλησαν αμφότεροι πολιτικοί

Το εξαιρετικό κλίμα των σχέσεων Ελλάδας και Γαλλίας, καθώς και η βούληση για ενίσχυση της συνεργασίας τους επιβεβαιώθηκε κατά την διάρκεια της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι η παρουσία του Προέδρου Μακρόν στην Αθήνα σήμερα και αύριο επισφραγίζει τους ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και τη μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας και ταυτόχρονα σηματοδοτεί την επέκταση και την διεύρυνση αυτών των σχέσεων προς όφελος όχι μόνο των δύο λαών μας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης.

Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε για την θερμή υποδοχή αναφέρθηκε, στις ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης τους, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.