Στην Αθήνα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν

Τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έφθασε πριν λίγη ώρα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όπου τον υποδέχθηκε ο αντιπρόεδρος της ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Στρατιωτικό άγημα πήρε μέρος στην υποδοχή, ενώ μετείχε και γαλλική αντιπροσωπεία προκειμένου να συνοδεύσει τον Γάλλο πρόεδρο στο κέντρο της Αθήνας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα αμέσως μετά θα παραστεί σε εκδήλωση στη Ρωμαϊκή Αγορά, παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού. Η συζήτηση, στην οποία θα μετέχουν, εντάσσεται στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη - Ο δρόμος προς το αύριο». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Μακρόν θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα γίνει δεκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος εν συνεχεία θα παραθέσει επίσημο δείπνο στον Γάλλο ομόλογό του.

Αύριο, Σάββατο στις 10.00 το πρωί ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Έλληνα πρωθυπουργό θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» στην αποβάθρα 12 στο λιμάνι του Πειραιά, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στις 11.30 ο Γάλλος Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν υπογραφή συμφωνιών και δηλώσεις προς τα ΜΜΕ.

Στις 16.00 ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο Πρόεδρος της Γαλλίας θα μεταβούν στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα απευθύνουν χαιρετισμό στο Ελληνο-γαλλικό Επιχειρηματικό Forum, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών σε συνεργασία με το Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη την έκθεση «Αναζητώντας την Ανατολή. Διασταυρούμενες πορείες αρχαιολόγων».