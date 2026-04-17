Γεωργιάδης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξωφρενικά αδύναμη έως και αστεία η δικογραφία που ήρθε στη Βουλή

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήθηκε από ένα νόμο και από ένα νόμο θα μπορούσε να καταργηθεί»

Μία εξωφρενικά αδύναμη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθε στη Βουλή, σημείωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο υπουργός Υγείας, αναφέρθηκε στον Γιώργο Μυλωνάκη, τονίζοντας ότι η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και κάθε ημέρα που περνάει είναι θετικό νέο.

«Η πίεση που αισθάνθηκε για όσα γράφτηκαν για αυτόν, τον επηρέασαν πολύ και έχει παίξει ρόλο στην κατάσταση της υγείας του», σημείωσε ο υπουργός.

Για την υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι «δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πρόσφατη δικογραφία που ήρθε στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Γεωργιάδης την χαρακτήρισε από αστεία έως εξωφρενικά αδύναμη.

«Η δικογραφία είχε προαναγγελθεί από το καλοκαίρι. Συμφωνώ ότι πρέπει να φτιάξουμε μια Ελλάδα που οι πολίτες δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν στους πολιτικούς. Σήμερα έχω λάβει email που μου λένε θέλω καλύτερο δωμάτιο, άλλος έχω κάνει αίτηση για το τάδε φάρμακο κλπ, να τα ανοίξω;», πρόσθεσε.

«Οι δικογραφίες που έχουν έρθει στη Βουλή δεν έχουν ποινικά ζητήματα, έχουν ποινικοποιήσει την καθημερινή, φυσιολογική, βουλευτική λειτουργία», επεσήμανε.

«Αν δεχθούμε ότι υπάρχουν ποινικά αδικήματα , να κάνουμε μια συζήτηση στη Βουλή για το τι επιτρέπεται ή όχι να κάνουμε», τόνισε.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία αναφέρει ότι « η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη δεν μπορεί να είναι α λα καρτ».

Σέβομαι τον ρόλο της Ένωσης δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

«’Οπως εγώ δεν παρεμβαίνω στο ρόλο τους θα τους παρακαλούσα να μην παρεμβαίνουν και αυτοί στη νομοθετική λειτουργία».

«Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συστήθηκε από ένα νόμο και από ένα νόμο θα μπορούσε να καταργηθεί», πρόσθεσε.

«Αυτό δεν είναι παρέμβαση στη δικαιοσύνη», είπε ο κ. Γεωργιάδης.

«Προσπαθώ να βρω μία λογική εξήγηση που μία Ευρωπαία Εισαγγελέας έστειλε μια τέτοια υπόθεση στη Βουλή. Ο Άρειος Πάγος θα κρίνει αν ανανεωθεί η θητεία της η οποία έχει λήξει», πρόσθεσε.