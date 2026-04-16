Σε τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ θα συμμετάσχει την Παρασκευή ο πρωθυπουργός

Την διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου, στις 15.00 θα συμμετάσχει στην τηλεδιάσκεψη ηγετών για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σερ Κιρ Στάρμερ.

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στις 16.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τέλος, στις 18.30 ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με τον Παλαιστίνιο Αντιπρόεδρο Χουσείν αλ-Σέιχ, στο Μέγαρο Μαξίμου.