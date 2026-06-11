Τραμπ: Έχουμε συμφωνία με το Ιράν – Ακύρωσα τις προγραμματισμένες επιθέσεις

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«Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός μέχρι να υπογραφεί»

Αιφνιδίασε ο Ντόναλντ Τραμπ με την ακύρωση των προγραμματισμένων αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη έχουν εγκριθεί από την ανώτατη ιρανική ηγεσία και ότι έχει επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία με τη συμμετοχή περιφερειακών και διεθνών δυνάμεων, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Ολόκληρη η ανάρτηση Τραμπ:

«Με δεδομένο ότι οι συνομιλίες με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχουν φτάσει στο ανώτατο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και έχουν εγκριθεί, αποφάσισα, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να ακυρώσω τα προγραμματισμένα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν για απόψε.

Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία της συμφωνίας έχουν εγκριθεί, τόσο σε επίπεδο αρχών όσο και στις λεπτομέρειές τους, από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων χωρών.

Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία. Ο χρόνος και ο τόπος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα».

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

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