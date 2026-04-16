Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ασφυκτικός ο έλεγχος που θέλει να ασκεί η κυβέρνηση στη δικαστική λειτουργία

«Απρέπεια είναι να έχεις κουμπάρους κακοποιούς, να τους καλύπτεις και να έρχεσαι εδώ να ζητάς τα ρέστα»

Επίθεση στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, κατά τη δευτερολογία της στη Βουλή, στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

«Μην είστε τόσο σίγουρος και για τον εαυτό σας και για τη θέση σας, γιατί κάποτε και αυτοί που γελάνε και αυτοί που καγχάζουν και αυτοί που υπολογίζουν ότι ελέγχουν το δικαστικό σύστημα και τη δικαστική εξουσία, κάποτε έρχεται η ώρα που λογοδοτούν», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και επισήμανε ότι για το κόμμα της «ένα από τα πιο αποκρουστικά συμπτώματα της παραβίασης όλων των αρχών του κράτους δικαίου, είναι ακριβώς αυτός ο ασφυκτικός έλεγχος που θέλετε να ασκείτε στη δικαστική λειτουργία και σε πολλές περιπτώσεις έχετε καταφέρει να τον ασκήσετε, πράγμα που δεν τιμά καθόλου εκείνους τους λειτουργούς που σκύβουν το κεφάλι... για να σας κάνουν τα χατίρια».

Η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι είναι ντροπή στη συζήτηση για το κράτος δικαίου να έχει εγκαταλείψει εντελώς η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ την αίθουσα και «ένας εξωκοινοβουλευτικός, δοτός υπουργός, δικηγόρος στο επάγγελμα, που για πολλά πειθαρχικά θα έπρεπε να έχει ελεγχθεί, αν λειτουργούσαν οι πειθαρχικές διατάξεις για τους δικηγόρους, ακόμα και αν είναι υπουργοί».

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης να πάρει τον λόγο και να της απαντήσει: «Αυτός ο Ξυλούρης που με απείλησε εδώ μέσα και είπε “θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι” και τον συνόδευσε η φρουρά σα να είναι κανένας δεσπότης. Αυτός ο Ξυλούρης όταν έλεγε ότι πρέπει “να ξεκωλώσουμε την Ευρωπαία εισαγγελέα την Παπανδρέου”, τι είχε υπόψη του; Πώς ήξερε ότι τον ερευνά η Ευρωπαία εισαγγελέας, Πόπη Παπανδρέου;».

Η κ. Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι «απρέπεια είναι να έχεις κουμπάρους κακοποιούς, να τους καλύπτεις και να έρχεσαι εδώ να ζητάς τα ρέστα, από αυτούς που αποκαλύπτουν και έχουν απειληθεί κιόλας» επισημαίνοντας «αυτή είναι η απρέπεια». «Ήρθε εδώ μέσα στη Βουλή, απείλησε πολιτικό αρχηγό και όχι απλώς δεν εφαρμόστηκε καμία διαδικασία αυτοφώρου, αλλά κυκλοφορεί και σήμερα ελεύθερος», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε ότι γελάει με τους προέδρους της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων «που γίνονται κυβερνητικά φερέφωνα και κυβερνητικά εξαπτέρυγα και νομίζουν ότι δεν τους βλέπουν οι συνάδελφοί τους, οι ευσυνείδητοι και καθαροί δικαστές, αυτοί που φρίττουν με τις παρεμβάσεις σας στη δικαιοσύνη».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ολοκληρώνοντας την ομιλία της, είπε ότι «είναι τρομερό ότι ο κ. Μητσοτάκης απολαμβάνει ακόμη και της ασυλίας καταθέσεως. Δεν έχει δώσει ούτε μία κατάθεση για τις κεντρικές υποθέσεις εγκλημάτων τα οποία εμπλέκεται. Το έγκλημα των Τεμπών, των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ...».