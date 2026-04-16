Γεωργιάδης: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσπάθησε να ανανεώσει μονομερώς τη θητεία της Πόπης Παπανδρέου κατά παράβαση του Συντάγματος

0

«Προσπαθώ όμως να καταλάβω το κίνητρο που ώθησε μία εισαγγελέα να προκαλέσει πολιτική κρίση στη χώρα»

Μετά από όσα είπε σε τηλεοπτική εκπομπή για την Ευρωπαία εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου, το πρωί της Πέμπτης ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε μία νέα ανάρτηση με αφορμή την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση.

«Πράγματι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος, στο οποίο και το ΠΑΣΟΚ έχει ορκιστεί υπακοή, να υφαρπάξει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και να ανανεώσει μονομερώς την θητεία της κας Παπανδρέου», γράφει στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη έχει ως εξής:

Το @pasok εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τις χθεσινές μου δηλώσεις για την ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου:

«Ανοίκεια επίθεση του Αδ. Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη- Δεν εμπιστεύονται και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη λογοδοσία

Δήλωση Κώστα Τσουκαλά, Εκπροσώπου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του Αδ. Γεωργιάδη

Ο κ. Μητσοτάκης βρίσκεται σε πανικό. Έβαλε τον κ. Γεωργιάδη να επιτεθεί με ανοίκειο τρόπο στη δικαιοσύνη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να στοχοποιεί με ψέματα την εντεταλμένη Ευρωπαία Εισαγγελέα οτι “παίζει παιχνίδια” για να ανανεωθεί η θητεία της.

Παρέλειψε σκόπιμα να πει οτι η θητεία της κας Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβρη του 2025, για να στήσει το κυβερνητικό αφήγημα οτι οι αλλεπάλληλες δικογραφίες στη Βουλή δεν είναι αποτέλεσμα της διαφθοράς και των σκανδάλων αλλά προϊόν “δόλιου” σχεδίου.

Όχι μόνο δεν εμπιστεύονται αλλά και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη δικαιοσύνη και τη λογοδοσία.

Επιλέγουν τον φανατισμό και την τοξικότητα για να παραμείνουν γαντζωμένοι στην εξουσία.

Η παρακμή και ο καθεστωτισμός των οποίων ο κ. Γεωργιάδης είναι ο γνήσιος εκφραστής, δεν αξίζει στους Έλληνες»

Είναι θεσμικό κατάντημα για την Χώρα μας να μήν γνωρίζει ο εκπρόσωπος Τύπου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι η θητεία της κας Παπανδρέου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΝΕΩΘΕΙ. Πράγματι προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κατά παράβαση του Ελληνικού Συντάγματος, στο οποίο και το ΠΑΣΟΚ έχει ορκιστεί υπακοή, να υφαρπάξει την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου και να ανανεώσει μονομερώς την θητεία της κας Παπανδρέου. Η απόφαση είναι άκυρη. Μόνον το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου μπορεί να ανανεώσει ή όχι την θητεία της και κανένας άλλος. Το Συμβούλιο δεν έχει συνέλθει ακόμη θα συνεδριάσει λογικά κάποια στιγμή τον Μάϊο. Δεν γνωρίζω αν θα την ανανεώσει ή όχι διότι δεν είναι δική μου δουλειά. Προσπαθώ όμως να καταλάβω το κίνητρο που ώθησε μία εισαγγελέα να προκαλέσει με αλλεπάλληλες διαρροές και με την αποστολή γελοίων δικογραφιών κατά συναδέλφων βουλευτών, πολιτική κρίση στη Χώρα και η αλήθεια είναι ότι ο συγχρονισμός της συνεδριάσεως του Συμβουλίου με την αποστολή στην Βουλή αυτού του γελοίου φακέλου με προβληματίζει. Σε κάθε περίπτωση η θέση μου είναι ότι ο υπό δοκιμή θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν θα μακροημερεύσει σε κανένα Κράτος Μέλος της ΕΕ, εάν αρχίσει να παίζει πολιτικά εσωτερικά παιχνίδια και οι εκπρόσωποι του θεσμού αυτού έχουν ευθύνη στο να τον προστατεύσουν.

Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ να σέβεται το Σύνταγμα και τον Άρειο Πάγο και να μην θέλει να συνεργήσει σε μία τέτοια προσπάθεια απαξίωσης του, όπως αυτή επιχειρήθηκε με την άκυρη ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου χωρίς να ερωτηθεί το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας μας.

Χριστός Ανέστη