Η απάντηση του Αδ. Γεωργιάδη στον Ν. Ανδρουλάκη: Η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί

«Μαζί μου μπλέξατε…»

Απάντηση, μέσω βίντεο που ανήρτησε στο Χ, έδωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, μετά την μήνυση που κατέθεσε εναντίον του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για συκοφαντική δυσφήμηση.

«Μου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου… Κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε…».

Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του @pasok @androulakisnick για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε… pic.twitter.com/c8c5hhZXR5 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 27, 2026

Στο βίντεο ο υπουργός Υγείας ευχαριστεί για την μήνυση που δέχεται από τον κ. Ανδρουλάκη για συκοφαντική δυσφήμηση και λέει ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, για να πάει στο δικαστήριο, ενώ εκφράζει την εκτίμηση ότι θα αθωωθεί για να καταθέσει εν συνεχεία αγωγή στον κ. Ανδρουλάκη για ηθική βλάβη, όπως λέει.

«Αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και εάν νομίζετε ότι θα μας φοβίσετε με τη μήνυση, κάνετε λάθος», συνεχίζει ο κ. Γεωργιάδης.

«Η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί», καταλήγει ο υπουργός Υγείας στο βίντεο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης:

«Η χρονιά μου φέτος ξεκίνησε με μήνυση που κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνεχίζεται με μια μήνυση από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Αγαπητέ κ. Ανδρουλάκη,

Πρώτον, σας ευχαριστώ, θα ζητήσω άρση της ασυλίας μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου θα αθωωθώ και μετά θα καταθέσω αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνατε σήμερα.

Μου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό. Και θα πρέπει επιτέλους να μάθετε ότι εφόσον θέλετε να με κατηγορείτε, ότι εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς.

Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στιλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος.

Σας λέω, δε, ότι κάνετε με τη σειρά τα βήματα όλων των μικρών κομμάτων: Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις στους πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανένα και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια γιατί η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη Δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί».