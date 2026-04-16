Μητσοτάκης: Σημαντικότατη πρόοδος στα θέματα κράτους δικαίου – Σεβαστή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις

Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση για το θέμα Μυλωνάκη

Με μια αναφορά και ευχές για περαστικά στον Γιώργο Μυλωνάκη που, όπως είπε, περνά μια μεγάλη περιπέτεια υγείας ξεκίνησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την εισήγησή του στην Ολομέλεια της Βουλής στην προ Ημερησίας Διατάξεως συζήτηση, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής, «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα».

Ευχαρίστησε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προσφέρθηκε να αναβληθεί η σημερινή συζήτηση και είπε ότι ανταποκρίνεται στο αίτημά του για αυτή τη συζήτηση αλλά, όπως είπε, λυπάται τόσο για το περιεχόμενο όσο και για τη συγκυρία μέσα στην οποία διεξάγεται. «Διότι καθώς ο διεθνής ορίζοντας σκοτεινιάζει το παρόν, εσείς επιλέγετε να αξιοποιήσετε αυτό το σημαντικό εργαλείο το οποίο έχετε στη διάθεσή σας, μια προ ημερησίας συζήτηση για να αναμασάτε το παρελθόν», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Υπογράμμισε ότι σε μια συγκυρία που ζητούμενο είναι η ενότητα «εσείς ανασύρετε αφορμές διχασμού και σε στιγμές που η πατρίδα μας χρειάζεται σιγουριά και προοπτική, νομίζω ότι μένετε κολλημένος σε συνθήματα του χθες. Σήμερα δεν θα έπρεπε να μιλάμε για ζητήματα του κράτους δικαίου -χωρίς να υποτιμώ καθόλου τη σημασία της σημερινής συζήτησης. Θα έπρεπε να συζητούμε για τα όσα συμβαίνουν στο Ιράν, στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο. Θα έπρεπε να συζητούμε για την αμυντική παρουσία της Ελλάδος στην Κύπρο. Θα έπρεπε πρωτίστως να συζητούμε για τις σημαντικές αναπόδραστες οικονομικές συνέπειες της κρίσης στην ελληνική οικονομία και το πώς μπορούν αυτές να αντιμετωπιστούν ή τουλάχιστον να μετριαστούν», τόνισε.

Ανέφερε ότι αυτά τα θέματα και οι συνέπειές τους, η ακρίβεια, οι τιμές των καυσίμων είναι που απασχολούν την κοινωνία ενώ η σημερινή συζήτηση αφορά ζητήματα που έχουν ξανατεθεί, αντικρούοντας ξανά και ξανά παλιές και αίολες κατηγορίες που έχουν και διαψευσθεί αλλά και κριθεί.

Όπως τόνισε, «πολλές φορές αδυνατούμε να δούμε τη χώρα μας ενταγμένη σ' έναν κόσμο που αλλάζει και τη φυλακίζουμε μέσα από τις συζητήσεις και τα θέματα που επιλέγουμε να αναδεικνύουμε σε μια πολύ στενή, μικροκομματική ματιά».

«Σε μία εποχή που οι κίνδυνοι πληθαίνουν γύρω μας, σε μία εποχή όπου η παγκόσμια οικονομία κλονίζεται, όπου οι προβλέψεις για το μέλλον της οικονομίας σε περίπτωση περαιτέρω παράτασης αυτής της σύγκρουσης είναι εξαιρετικά δυσοίωνες, έως και ενδεχομένως τραγικές, αδυνατούμε το αυτονόητο: να διακρίνουμε τα μεγάλα και τα σοβαρά από τα μικρότερα και τα λιγότερο σοβαρά, προτάσσοντας όσα θα έπρεπε να μας ενώνουν διαχειριζόμενοι με ωριμότητα ευαίσθητα θέματα, τα οποία αφορούν την εθνική ασφάλεια και κυρίως στρέφοντας το βλέμμα προς προκλήσεις οι οποίες έρχονται και όχι σε υποθέσεις οι οποίες έχουν πάρει ήδη τη θέση τους στον χρόνο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Περνώντας στο περιεχόμενο της πρότασης την οποία κατέθεσε ο κ. Ανδρουλάκης, ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση συμφωνώντας τουλάχιστον σε κάποιους κοινούς ορισμούς για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κράτος δικαίου. «Μία εκλεγμένη κυβέρνηση, με λαϊκή νομιμοποίηση η οποία λειτουργεί δημοκρατικά και αποτελεσματικά. Ένα Κοινοβούλιο το οποίο νομοθετεί κανόνες με ισότιμη εφαρμογή. Μια Δικαιοσύνη η οποία δρα ανεξάρτητα, μια Δικαιοσύνη η οποία απονέμεται στην ώρα της και τέλος ένα Δημόσιο, ένα Κράτος το οποίο εξυπηρετεί τον πολίτη με διαφάνεια, με ταχύτητα και με αποτελεσματικότητα. Κανείς σε αυτή την αίθουσα και πρώτος εγώ, δεν θα ισχυριστεί ότι στα θέματα αυτά η χώρα μας βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε. Το ερώτημα όμως κ. Ανδρουλάκη είναι η χώρα τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια, η χώρα προοδεύει ή οπισθοχωρεί; Και το ερώτημα το οποίο επίσης θέλω να σας θέσω είναι ποιος τελικά είναι ο πιο αξιόπιστος κριτής της πραγματικής κατάστασης του κράτους δικαίου στη χώρα μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Ο αντικειμενικός κριτής της προόδου η οποία έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στο κράτος δικαίου δεν μπορεί παρά να είναι θεσμοί και οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται εκτός της πατρίδας μας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και επικαλέστηκε την έκθεση για το Κράτος Δικαίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με βάση το κείμενο αυτό η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει επιτελέσει σημαντικότατη πρόοδο στα θέματα κράτους δικαίου. «Είμαστε μια κυβέρνηση η οποία συμμορφώνεται με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσπαθούμε τις χρόνιες ατέλειές μας, χρόνο με τον χρόνο να τις διορθώσουμε», επεσήμανε καταθέτοντας στα Πρακτικά τη σχετική έκθεση.

Πρόσθεσε ακόμη ότι έγκυροι διεθνείς οργανισμοί δεν έχουν κάποιο λόγο ούτε να χαριστούν στην κυβέρνηση ούτε να προτάσσουν μελέτες και έρευνες με αλλότρια κριτήρια. Democracy Index 2024 του έγκυρου περιοδικού Economist στο οποίο κατατάσσεται η χώρα μας ως μία από τις 25 χώρες του κόσμου ως "πλήρης δημοκρατία", με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να μη βρίσκονται σε αυτήν την κατάταξη, είπε. Ακόμη επικαλέστηκε τις τελευταίες έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας κι έκανε αναφορά στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ η οποία απαντά ευθέως και στα ζητήματα που συζητούνται σήμερα, επισημαίνοντας ότι στον τόπο μας υλοποιείται επιτέλους μία ολιστική εθνική στρατηγική κατά της διαφθοράς και στη συνέχεια το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο ενισχύει τη λογοδοσία στο Δημόσιο διασφαλίζοντας ταχύτητα και διαφάνεια. Ενώ η Ελλάδα από όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση ως προς την πρόοδο που έχει πετύχει στην υλοποίηση των συστάσεων για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Ποιο είναι το συμπέρασμα; Ο ΟΟΣΑ χαιρετίζει όλα αυτά τα οποία εσείς καταγγέλλετε. Θέλω να πιστεύω ότι ο ΟΟΣΑ διαθέτει και τεχνογνωσία και αντικειμενικότητα. Εσείς έχετε την κομματική σας σκοπιμότητα. Άρα θα εμπιστευτώ περισσότερο τη δική του αξιοπιστία παρά τις φθηνές κατηγορίες του ΠΑΣΟΚ. Κατέθεσα τα στοιχεία. Παρακαλώ διαβάστε τα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Συνεχίζοντας ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το κράτος δικαίου όντας μία σύνθετη έννοια δεν μπορεί στην πρώτη ευκαιρία να γίνεται εύκολη ταμπέλα σε μεμονωμένα περιστατικά και σύνθημα για αντιπολιτευτικά πυροτεχνήματα.

«Κράτος Δικαίου σημαίνει πρώτα απ΄ όλα Δικαιοσύνη με την ανεξαρτησία της να σηματοδοτείται και για πρώτη φορά από τη συμμετοχή των ίδιων των δικαστών στην ανάδειξη της ηγεσίας τους. Κι έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε σε αυτή την κατεύθυνση και θα επανέλθω στη συνέχεια όταν θα αναφερθώ σε ζητήματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση. Έχουν γίνει βήματα, όμως, σε αυτήν την κατεύθυνση.

Κράτος δικαίου σημαίνει να μην περιμένει ο πολίτης χρόνια και χρόνια προκειμένου να εκδικαστεί η υπόθεσή του στα δικαστήρια. Και σήμερα, αντί για 4,5 χρόνια, ο προσδιορισμός μιας υπόθεσης στο Πρωτοδικείο της Αθήνας γίνεται τώρα σε 7 μήνες. Οι διαθήκες δημοσιεύονται σε μία εβδομάδα ενώ χρειαζόντουσαν 450 μέρες. Και, βέβαια, όταν μιλάμε για κράτος δικαίου, μιλάμε για ένα κράτος το οποίο λειτουργεί τελικά υπέρ του πολίτη. Ναι, ένα δίκαιο κράτος είναι ένα ψηφιακό κράτος. Ένα δίκαιο κράτος είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζει τον πολίτη χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Ναι, είναι κράτος δικαίου, κύριε Ανδρουλάκη, να απονέμονται οι συντάξεις σε λίγους μήνες και όχι σε πολλά χρόνια και να μην απαιτείται καμία ανθρώπινη παρέμβαση προκειμένου κάποιος πολίτης να εξυπηρετηθεί γρηγορότερα. Είναι κράτος δικαίου το να γίνονται οι μεταγραφές στα πανεπιστήμια με τρόπο διάφανο και αντικειμενικό, χωρίς πάλι να χρειάζεται κάποια παρέμβαση κάποιου ο οποίος θα θέλει να εξυπηρετήσει κάποιο φίλο του ή κάποιο ψηφοφόρο του. Ναι, είναι κράτος δικαίου όταν απλά ζητήματα, τα οποία όμως ας μην κοροϊδευόμαστε, -όλοι γνωριζόμαστε σε αυτή την αίθουσα καλά- αποτελούσαν παραδοσιακά αντικείμενο παρεμβάσεων όπως το να σβήσεις μια κλίση, επιδίδονται πια ηλεκτρονικά, χωρίς να μπορεί να γίνει καμία απολύτως παρέμβαση.

Όλα αυτά συνιστούν ένα δίκαιο κράτος, το οποίο, όπως είπα, αντιμετωπίζει τους πολίτες φιλικά, αλλά και απρόσωπα, ως προς το να μην γνωρίζει το κράτος κατά ανάγκη ποιος είναι ο πολίτης, τι ψηφίζει και να εξυπηρετεί κάποιον εις βάρος κάποιου άλλου. Γιατί πολλή κουβέντα έγινε και τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες για το φαινόμενο του ρουσφετιού λες και πρώτη φορά τα ανακαλύψατε όλα αυτά. Τα ρουσφέτια ξεκίνησαν, φαίνεται στην Ελλάδα κατά το ΠΑΣΟΚ το 2019. Ας γελάσω», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Πρόσθεσε ακόμη ότι «Κράτος δικαίου, συνιστούν και τα δικαιώματα. Ένας τομέας στον οποίο έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια. Κράτος δικαίου είναι ο προσωπικός βοηθός όταν ένας πολίτης με αναπηρία μπορεί να έχει κάποιον δίπλα του για να μπορεί να τον εξυπηρετεί και να αποδεσμεύεται με αυτόν τον τρόπο η οικογένειά του. Ναι, κράτος δικαίου είναι τα φάρμακα να πηγαίνουν στο σπίτι ενός καρκινοπαθούς και να μην χρειάζεται να περιμένει στην ουρά ενός φαρμακείου. Κράτος δικαίου είναι και η ψηφιακή κάρτα εργασίας η οποία προστατεύει τον εργαζόμενο από τις αυθαιρεσίες των εργοδοτών.

Και βέβαια κράτος δικαίου ως προς την προστασία των δικαιωμάτων είναι και η πολύ σημαντική τελευταία μας προσπάθεια κατά του ψηφιακού εθισμού των ανηλίκων με την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύει από 1η Ιανουαρίου του 2027 την πρόσβαση όλων των παιδιών κάτω από 15 σε συγκεκριμένες πλατφόρμες οι οποίες προωθούν τον ψηφιακό εθισμό. Και μου επιτρέπετε από εδώ μια παρένθεση. Η ανακοίνωση αυτή δεν σχολιάστηκε από τους περισσότερους, σαν να μην έγινε». Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρωθυπουργός, «Πιστεύετε πραγματικά ότι στα τραπέζια το Πάσχα συζητούσε ο κόσμος για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Ο κόσμος συζητούσε για το γεγονός ότι οι γονείς είναι απελπισμένοι από το γεγονός ότι τα παιδιά τους είναι κολλημένα στα κινητά τηλέφωνα και περιμένουν από την κυβέρνηση και από την Ευρώπη να κάνει κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση». Μάλιστα επεσήμανε πως η αντιπολίτευση δεν βρήκε μια λέξη να πει για αυτές τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα.

«Όσοι επικαλούνται με ευκολία το κράτος δικαίου θα πρέπει να δουν την επιστολική ψήφο, ένα υπουργικό που συνεδριάζει κάθε μήνα με λογοδοσία και στοχοθεσία, με μια εθνική αντιπροσωπεία που εργάζεται παραγωγικά. 650 νομοσχέδια έχουν ψηφιστεί και μόλις τα 10 κατατέθηκαν ως επείγοντα και αυτά τη διάρκεια της πανδημίας. Το γεγονός ότι μπήκε τάξη στον χρόνο των ομιλητών και βεβαίως τη διευκόλυνση στις άρσεις ασυλίας βουλευτών που οδηγούνται με ευκολία στον φυσικό τους δικαστή. Πολλοί τα έλεγαν, εμείς τα κάναμε. Να θυμάστε ότι η άρση ασυλίας δεν συνεπάγεται ενοχή. Σε αυτή τη χώρα υπάρχει ακόμα το τεκμήριο της αθωότητας. Πριν μιλήσετε για πλειοψηφία υποδίκων, κοιταχτείτε στον καθρέφτη ως μειοψηφία υποδίκων. Οι περισσότεροι από τους 97 βουλευτές των οποίων έχει αρθεί η ασυλία, δεν είναι βουλευτές της ΝΔ».

«Σεβαστή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά δεν δικαιολογούνται επιλεκτικές διαρροές και έλεγχοι σε δόσεις»

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα θέματα που ελέγχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ελέγχει υποθέσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και είναι ψέμα να λέτε ότι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια. Ο θεσμός αυτό στηρίχθηκε από την κυβέρνηση το 2020, ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι σεβαστή, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί επιλεκτικές διαρροές στα ΜΜΕ, ούτε ελέγχους σε δόσεις. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει με ταχύτητα και σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση θα αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία, ώστε οι διαδικασίες για πολιτικά πρόσωπα να επιταχύνονται. Η διάταξη υπήρχε, αλλά την κατάργησε ο ΣΥΡΙΖΑ».

Μητσοτάκης για Μυλωνάκη: Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι

Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε ο πρωθυπουργός και για το θέμα Μυλωνάκη, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «η τοξικότητα εκπορεύεται από συγκεκριμένα κόμματα και αρχηγούς»

«Είναι ένας δολοφονικός βούρκος που πνίγει την αξιοπρέπεια. Οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να απωθούν κάποιους να ασχοληθούν με την πολιτική και εμποδίζουν την κοινή γνώμη να κρίνει. Η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Μια υπόθεση απίστευτη με παιδεραστίες και οικονομικά σκάνδαλα. Είδα τον Γ. Μυλωνάκη, είναι σκληρός άνθρωπος, και ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και το έκανε. Και το απέδειξε με την ανάρτηση που έκανε. Έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς το βάρος το ψυχολογικό στο οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς σας αντιπάλους και τις οικογένειές τους; Για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλιότητες. Ναι, κύριε Φάμελλε, το ίδιο Documento που πυροβολούσε τη γυναίκα μου. Με σκοπό να διαλύσει την οικογένειά μου, για να έχετε πολιτικό όφελος. Να χτυπηθώ εγώ προσωπικά, η οικογένειά μου, οι συνεργάτες μου, τα παιδιά μας όλα στον μύλο της πολιτικής αντιπαράθεσης», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στο θέμα της ΕΥΠ, λέγοντας πως «το θέμα κρίθηκε σε δυο εκλογικές αναμετρήσεις και αυτό που ανακινείται είναι η πολιτική διάσταση, την ώρα που ερευνάται από τη δικαιοσύνη. Αλήθεια είναι ότι ανελήφθη η πολιτική ευθύνη και βάλαμε δικλείδες ασφαλείας και ιδού ο σχετικός νόμος. Επιχειρείται συστηματικά μια σύγχυση ανάμεσα σε νόμιμες επισυνδέσεις και τη χρήση λογισμικών που απασχολούν όλο τον πλανήτη. Ο Άρειος Πάγος επέστρεψε την υπόθεση στην πρωτόδικη δικαιοσύνη και μου κάνει εντύπωση: ο Άρειος Πάγος είναι καλός όταν καταδικάζει την Χρυσή Αυγή και όταν αποφαίνεται για τις υποκλοπές; Δικαιοσύνη α λα καρτ κύριε Ανδρουλάκη; Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της όπως ξέρει. Ως πρωθυπουργός δεν θα επιτρέψω να υπονομευθεί το έργο της ΕΥΠ. Γιατί μέρα νύχτα συνέδραμε στη διαμόρφωση της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής. Η δράση της αποκτά σημασία στο ταραγμένο περιβάλλον γύρω μας. Κάποιοι πρέπει να αντιληφθούν ότι οι μυστικές μας υπηρεσίες έχουν επιτυχίες. Απαράδεκτο να ναρκοθετείται η λειτουργία της και δεν θα το επιτρέψω να συνεχιστεί».