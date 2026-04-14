Ζαχαριάδης: Ο Μακάριος Λαζαρίδης, μέσα στην απελπισία του, έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως τεμπέληδες

«Τέτοιες χυδαίες επιθέσεις και χαρακτηρισμοί δείχνουν αδυναμία, έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ

«Μέσα στην απελπισία του ο Μακάριος Λαζαρίδης, που το παίζει πτυχιούχος Δημοσίου Πανεπιστημίου ενώ δεν είναι, έχει το θράσος να κατηγορεί τους αριστερούς ως "τεμπέληδες"», σχολιάζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης.

«Τέτοιες χυδαίες επιθέσεις και χαρακτηρισμοί δείχνουν αδυναμία, έλλειψη επιχειρημάτων και φόβο», υπογραμμίζει, διαμηνύοντας πως «από σήμερα, το ψέμα έχει όνομα και επίθετο: Μακάριος Λαζαρίδης».

«Όνομα και επίθετο έχει και η υποκρισία: Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάθε πολίτης που σέβεται τον εαυτό του είτε είναι αριστερός, είτε δεξιός, είτε είναι κεντρώος ντρέπεται για τη σημερινή δημόσια παρουσία του Λαζαρίδη», προσθέτει και σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ καταλήγει:

«Όλα τα άλλα είναι η "αριστεία" της τοξικότητας και του επιτελικού κράτους των ανύπαρκτων προσόντων».