Μαρία Συρεγγέλα: Η αντιπολίτευση δεν ψήφισε την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αλλά δεν είχε και μια εναλλακτική πρόταση

«Είναι απαράδεκτο να μιλούν για "συμμορίες"»

Στην κριτική στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και στη σημασία της διασφάλισης του τεκμηρίου της αθωότητας, αναφέρθηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, σε συνέντευξή της στο Mega.

Η κ. Συρεγγέλα εξαπέλυσε βέλη κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνοντας ότι παρά τις καταγγελίες τους περί διαφθοράς, δεν υπερψήφισαν τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ. «Όταν προτείναμε τη μεταφορά του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ, ώστε μέσω των ψηφιακών εργαλείων να υπάρχει απόλυτος έλεγχος, η αντιπολίτευση δεν το ψήφισε, ενώ ταυτόχρονα δεν παρουσίασε καμία εναλλακτική πρόταση επί της ουσίας», σημείωσε, κάνοντας λόγο για μια πάγια τακτική του «όχι σε όλα».

Αναφερόμενη στις δικογραφίες που αφορούν τον Οργανισμό, η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών υπογράμμισε την ανάγκη να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας. Τόνισε ότι η άρση ασυλίας δεν ισοδυναμεί με καταδίκη, αλλά αποτελεί τη νόμιμη οδό για να μπορέσουν οι εμπλεκόμενοι να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους στη Δικαιοσύνη.

«Είναι απαράδεκτο να μιλούν από την αντιπολίτευση για "συμμορίες", ειδικά όταν υπάρχουν περιπτώσεις καταδικασμένων που παραμένουν στις τάξεις των κομμάτων τους», δήλωσε η κ. Συρεγγέλα. Διευκρίνισε, επίσης, ότι η επικοινωνία πολιτών με βουλευτές για νόμιμα αιτήματα και η αναζήτηση πληροφοριών από τα υπουργεία στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι μέρος του θεσμικού τους ρόλου και δεν πρέπει να συγχέεται με παράνομες δραστηριότητες.

Τέλος υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεσμοθετήθηκε το 2020 με την πλήρη στήριξη της παρούσας κυβέρνησης. Υπογράμμισε δε ότι το αποδεικτικό υλικό στο οποίο στηρίζονται οι έρευνες προέρχεται από νόμιμες ενέργειες των διωκτικών αρχών, οι οποίες λειτουργούν χωρίς καμία κυβερνητική παρέμβαση, με στόχο τη διαφάνεια και την απόδοση δικαιοσύνης.