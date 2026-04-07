Ανδρουλάκης: Έχουμε μια βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση, που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς

«Πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές»

«Οργανώνεται ένα σχέδιο απαξίωσης των ευρωπαϊκών θεσμών. "Κάνει παιχνίδια στον κ. Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία". Ακούω υπονοούμενα για γεωπολιτικές επιλογές. Μα, αυτά τα λέει η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμανλή; Δεν ντρέπονται λίγο;», υποστήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ για τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συνέχισε σε υψηλούς τόνους την επίθεσή του στη κυβέρνηση. «Βγαίνουν οι υποκλοπές, επιτίθενται στις ανεξάρτητες αρχές. Έβαλαν στη μηχανή του κιμά τους κ.κ. Ράμμο και Μενουδάκο. Επιτίθενται σε δικαστές. Τώρα επιτίθενται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Για να πουν, τι; Ότι τους κάνει παιχνίδια;», τόνισε και πρόσθεσε ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ το ανέδειξε ο ίδιος με την ερώτηση που είχε κάνει στον πρωθυπουργό.

«Ήταν γνωστό το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αν θυμάστε, μου είχε απαντήσει τότε ότι υπάρχουν "κάποιες σκιές". Οι "κάποιες σκιές" είναι το 1 δισεκατομμύριο. Ξανακάνω δημόσια παρέμβαση και μου κάνει προσωπική επίθεση ο κ. Αυγενάκης, λέγοντας ότι έχω μια "περίεργη εμμονή" με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι "δεν φοράω τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας". Ρωτάω λοιπόν σήμερα: Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας; Την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη ή τα ψεκασμένα αφηγήματα της Νέας Δημοκρατίας, για να κάνουν διάχυση ευθυνών και επί της ουσίας να διαστρεβλώσουν τον δημόσιο διάλογο για ένα ακόμη σκάνδαλο;», συμπλήρωσε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε την παροιμία ότι ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά του για να σχολιάσει την πρόταση του πρωθυπουργού για ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού και επιστροφή στη βουλευτική ιδιότητα με τη λήξη των υπουργικών καθηκόντων. «Πετάει ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα που ούτε λύνει το πρόβλημα γιατί, καθαρές λύσεις είναι ο βουλευτής να μην μπορεί να είναι υπουργός και ο υπουργός να μην μπορεί να είναι βουλευτής. Διότι ένας βουλευτής που γίνεται υπουργός και ξέρει ότι θα ξανακατέβει βουλευτής στις επόμενες εκλογές, προφανέστατα μπορεί να κάνει ρουσφέτια στην εκλογική του πελατεία», ισχυρίστηκε. Εξήγησε ότι «εκεί όπου υλοποιείται το μοντέλο που προτείνει ο κ. Μητσοτάκης, υπάρχει μονοεδρική ή λίστα. Διαφωνώ με τη λίστα. Με το μοντέλο "Μητσοτάκης Αυτοκράτορας" που διορίζει υπουργούς, βουλευτές και τη δικαιοσύνη διαφωνώ. Θέλω έναν πρωθυπουργό με όρια στις εξουσίες του» και επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μην επιλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης από το υπουργικό συμβούλιο, να υπάρχουν θητείες για ευρωβουλευτές και βουλευτές και σταυρός επιλογής, επικαλούμενος σχετική ρύθμιση που αποφασίστηκε στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων και την ανοικτή επιστολή που απηύθυνε σε δημόσιους αξιωματούχους που υπήρξαν στόχοι του predator, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξέφρασε την απορία του γιατί δεν ερωτώνται από τα ΜΜΕ τα συγκεκριμένα πρόσωπα και τόνισε ότι ο ίδιος πήγε την υπόθεσή του στη Δικαιοσύνη και κέρδισε στο πλημμελειοδικείο, στο Ανώτατο Δικαστήριο, την απόφαση που ακύρωσε το νόμο Τσιάρα. «Το μότο ήταν "ο Ανδρουλάκης κούρασε". Και τώρα βλέπουμε να εκβιάζεται ο πρωθυπουργός από απόστρατο αξιωματικό του Ισραήλ. Πότε ξανά είχαμε εκβιαζόμενο πρωθυπουργό δημοσίως; Ποτέ!», υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Τελικά κούρασα. Η επιμονή μου μάλλον είχε κάποια αξία όχι προσωπική, είχε αξία για τη δημοκρατία μας, για τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν πάνε, λοιπόν, στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί, γιατί είναι παντρεμένοι με τις καρέκλες τους. Στον βωμό του να μείνουν στην εξουσία, θυσιάζουν την αξιοπρέπειά τους, την ηθική τους, τον όρκο τους να υπηρετούν τον λαό και την πατρίδα. Έστειλα μια επιστολή, τους καλώ να κάνουν αυτά που επιτάσσει ο όρκος τους, και όχι εγώ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε έντονα τη κυβέρνηση για αναποτελεσματικότητα να βάλει φρένο στην ακρίβεια και την αισχροκέρδεια ζητώντας εκ νέου τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Ανέφερε το παράδειγμα της Κύπρου όπου εκεί μηδενίστηκε. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ώστε να βγάζει υπερέσοδα λόγω της ακρίβειας και να τα κάνει pass για να δημιουργεί πελατειακές σχέσεις με τον ελληνικό λαό.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έθεσε επιτακτικά το αίτημα εκλογών όπου ανέφερε συγκεκριμένα: «Πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές. Η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι έχουμε μια εκβιαζόμενη κυβέρνηση, βαθιά διεφθαρμένη που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς. Εκβιαζόμενη από τον απόστρατο Ισραηλινό, από τους βουλευτές που είναι υπόδικοι. Προσωπικά, όσες φορές έχει έρθει δικογραφία στη Βουλή για κάποιον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κάνω το απλό: Τον θέτω εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας έως ότου αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη αν πρέπει να καταδικαστεί ή όχι. Γιατί δεν το κάνει ο κ. Μητσοτάκης; Γιατί θα πέσει. 'Αρα, αυτό που κάνω παγίως, ο πρωθυπουργός δεν είναι ικανός να το πράξει για να στείλει στον ελληνικό λαό μήνυμα ότι σέβεται τους θεσμούς και θέλει το Κοινοβούλιο να μην είναι μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία υποδίκων».

Και συμπλήρωσε: «Όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που έχει απαξιώσει την πολιτική, έχει απογοητευτεί και είναι οργισμένο με την σημερινή κατάσταση, θα επιλέξει ένα κυβερνητικό κόμμα για να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω στο τέλος με πολλή δουλειά, αγώνα, προσπάθεια και ενότητα, θα είναι το ΠΑΣΟΚ αυτή η επιλογή. Όλα τα υπόλοιπα είναι ψήφος διαμαρτυρίας που στο τέλος θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία και την παραμονή της στην εξουσία».

Τέλος, ερωτηθείς για το νέο κόμμα Τσίπρα σχολίασε δηκτικά ότι «οικονομικά αυτά που λέει, είναι αδιανόητα κι επικίνδυνα. Αλλά κι ένα άλλο θέμα. Είχε πει στον λαό για να πάρει την ψήφο του και το 36% ότι θα έκλεινε τις τράπεζες τη Δευτέρα; 'Αρα, εδώ υπάρχει θέμα δημοκρατικής ενσυναίσθησης».