Εξηγήσεις από Μαρινάκη για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή: Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών

0

Πολύ δύσκολα μπορείς να δημιουργήσεις συνθήκες διαφθοράς με το ψηφιακό κράτος, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

«Μιλάμε για μια πρόταση, η οποία θα ξεκινήσει να συζητείται προεκλογικά, αλλά η όποια αλλαγή θα είναι μετά τις εκλογές. Άρα, μιλάμε για κάτι, το οποίο, αν ισχύσει, θα ισχύσει για μετά τις εκλογές. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, αν και προβλέπει το Σύνταγμα την ψήφιση ενός νόμου, μιας κείμενης νομοθεσίας, η πρόταση αυτή θα πρέπει να μπει στην ευρύτερη συζήτηση για Συνταγματική Αναθεώρηση. Άρα απαιτούνται και οι προβλεπόμενες αυξημένες πλειοψηφίες σε μια εκ των δύο κοινοβουλευτικών περιόδων» είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, για την πρόταση του πρωθυπουργού, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, για ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή.

«Να πούμε λίγο κάποια πράγματα για τη βάση, τη λογική αυτής της πρότασης. Διαβάζω κάπου, σωστά, μιλάμε για το γαλλικό μοντέλο. Εδώ μιλάμε για αναστολή τής βουλευτικής ιδιότητας για έναν βουλευτή, ο οποίος θα επιλέγεται από τον εκάστοτε πρωθυπουργό ως ο υπουργός. Για όσο διάστημα, λοιπόν, ο βουλευτής είναι υπουργός, δεν θα είναι βουλευτής και θα αντικαθίσταται από τον αντίστοιχο επιλαχόντα στην ίδια εκλογική περιφέρεια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν γίνει ένας ανασχηματισμός και φύγει από τη θέση του υπουργού ή του υφυπουργού, θα επανέρχεται στη θέση του βουλευτή. Αντίστοιχα, θα μπορεί να είναι ούτως ή άλλως εκ νέου υποψήφιος. Εδώ ακούγεται μία κριτική, ότι μήπως με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε στην πραγματικότητα παραπάνω βουλευτικά γραφεία, γιατί θα είναι οι 300 βουλευτές, οι οποίοι δεν θα είναι υπουργοί ή υφυπουργοί συν κάποιους υπουργούς και υφυπουργούς, υπό αναστολή βουλευτές, που θα έχουν τη δυνατότητα και θα θέλουν να επανεκλεγούν. Για αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να δούμε την συνολική πρόταση όπως θα διατυπωθεί από τον πρωθυπουργό προς την κοινωνία, προς το κόμμα, τη Νέα Δημοκρατία, ενόψει του συνεδρίου. Γιατί, για παράδειγμα, για να προχωρήσει αυτή η πρόταση, ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε και μείωση του αριθμού των βουλευτών, για να μην έχουμε στην πραγματικότητα, αντί για 300, 350, συνολικά γραφεία. Το ξαναλέω, όλα αυτά είναι υπό συζήτηση, δεν είναι αποφάσεις, είναι σκέψεις, οι οποίες θα τεθούν στο δημόσιο διάλογο, όπως και πολλές άλλες πολύ σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις σε συνέχεια πολιτικών που εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Γιατί η συζήτηση αυτή έχει να κάνει με τον ρόλο του βουλευτή, την ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Δεν είναι μία κίνηση για την αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους. Η αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους γίνεται με πολιτικές, όπως η ταχύτερη απονομή συντάξεων, συνολικά το ψηφιακό κράτος, η ηλεκτρονική επίδοση κλήσεων, η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Αυτή, είναι αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, όπως και όλα τα υπόλοιπα και πολλά άλλα που είπε ο πρωθυπουργός - αυτή τη μεταρρύθμιση η αντιπολίτευση δεν την ψήφισε. Το ξαναλέω, λοιπόν, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο μπορεί να γίνει αύριο το πρωί, δεν μιλάμε για έναν εκτελεστικό νόμο, μιλάμε για κάτι το οποίο θα ενταχθεί στην ευρύτερη συζήτηση, μαζί με όλα όσα έχουμε ήδη πει για τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι υπό διαβούλευση, υπό διαμόρφωση - έχει μια σειρά από παρεπόμενες συζητήσεις που πρέπει να γίνουν» πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το εάν η κυβέρνηση πιστεύει ότι απέτυχε σε αυτό τον τομέα ο κ. Μαρινάκης είπε: «Αν ακούσετε όλη τη δήλωση του πρωθυπουργού, λέει ότι η ευρωπαϊκή εισαγγελία ξεκινάει τις εργασίες της στην πραγματικότητας από το 2020. Και όπως σας έχω παραθέσει, ερευνά 3.600 καταγγελίες σε όλη την Ευρώπη, 170 περίπου εκ των οποίων στην Ελλάδα. Δεύτερον, το γεγονός ότι κάποιος βρίσκεται στη διαδικασία αιτήματος άρσης ασυλίας δεν σημαίνει ότι είναι ένοχος ούτε καν υπόδικος. Γι' αυτό και η αποστροφή της αντιπολίτευσης περί κυβέρνησης υποδίκων, πέραν του ότι δεν ευσταθεί, έχουμε ήδη 97 άρσεις ασυλιών από το '19 μέχρι σήμερα, είναι και νομικά λάθος, γιατί μετά την άρση ασυλίας, όπως λέει το διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, οι άνθρωποι αυτοί θα κληθούν σε παροχή εξηγήσεων. Τρίτον, αυτό δεν το λέει ο πρωθυπουργός, το λέει η πραγματικότητα που με ρωτάτε. Η Ελλάδα έχει πληρώσει για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις 3 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία 30 χρόνια. Το γεγονός ότι από το '20 και μετά λειτουργεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία δεν σημαίνει ότι δεν δίνονταν, δυστυχώς με λάθος τρόπο, παράνομα, παράτυπα, χωρίς τον απαιτούμενο έλεγχο, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, παράνομες επιδοτήσεις. Τώρα, ως προς το πελατειακό κράτος, το πελατειακό κράτος το αντιμετωπίζεις με πολιτικές. Τις συμπεριφορές που μπορεί να συνιστούν μια παράνομη πράξη, να περιγράφουν μια παράνομη πράξη, τις αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη».

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός του ψηφιακού κράτους. Πολύ πιο δύσκολα μπορείς να δημιουργήσεις συνθήκες διαφθοράς με το ψηφιακό κράτος. Είναι απίθανο. Είναι ο πρωθυπουργός που οι συντάξεις που δίνονταν σε τρία χρόνια και έτσι υπήρχε η ανάγκη παρέμβασης βουλευτών ή οποιοδήποτε άλλου να δοθούν νωρίτερα, πλέον δίνονται σε δύο το πολύ τρεις μήνες και σε κάποιες περιπτώσεις και νωρίτερα. Είναι ο πρωθυπουργός που πέρασε με καθυστέρηση, προφανώς, και έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας γι' αυτό, τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, άρα κομμένα τα όποια ρουσφέτια στον τομέα αυτό. Και πάρα πολλές άλλες μεγάλες αλλαγές τις οποίες έχουμε κάνει. Και εδώ ήταν ειλικρινής ο πρωθυπουργός, γιατί ο πρωθυπουργός είναι αιρετός από το 2004. Είναι βουλευτής 22 προς 23 χρόνια. Εκλέγεται, εκλεγόταν στη Β' Αθηνών. Αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος εκλέγεται με σταυρό και λειτουργεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται ότι δεν έχει μεταβιβάσει αιτήματα πολιτών, απλά είναι ψεύτης. Αν έρθει ένας συμπολίτης μου είτε με ψηφίζει είτε όχι, και μου ζητήσει να μεταβιβάσω ένα δίκαιο θέμα, κάτι το οποίο προβλέπεται από τον νόμο, είμαι υποχρεωμένος να το μεταβιβάσω» πρόσθεσε.

«Είναι άλλο πράγμα να μεταφέρεις τα δίκαια αιτήματα της κοινωνίας και είναι άλλο πράγμα να μεταφέρεις και να πιέζεις για ένα παράνομο αίτημα που συνιστά μια παράνομη πράξη. Το αν κάθε περίπτωση διαχρονικά εμπίπτει στην πρώτη ή δεύτερη κατηγορία, το αξιολογεί η Δικαιοσύνη. Εμείς εδώ δεν είμαστε δικαστές. Αλλά ούτε ανθρωποφαγία χρειάζεται, ούτε να μπλέκουμε τα δύο αυτά θέματα μεταξύ τους» εξήγησε.

Για την δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη «δεν είστε κοινοβουλευτική πλειοψηφία αλλά αίθουσα αναμονής δικαστηρίου» ο κ. Μαρινάκης είπε ότι είναι μια δήλωση ακραίου λαϊκισμού και βάναυσης προσβολής του τεκμηρίου αθωότητας και συνέχισε:

«Και δυστυχώς δεν είναι η μόνη. Αρκετοί βουλευτές με εξυπνακίστικο ύφος, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, μιλούσαν για κοινοβουλευτική ομάδα υποδίκων που θα έπρεπε να συνεδριάζει στην Ευελπίδων, στα δικαστήρια δηλαδή, και όχι στη Βουλή. Μία αλαζονεία και μία αμετροέπεια που δεν συνάδει ούτε με την ανάγκη να σεβαστούμε κάθε υπόθεση ξεχωριστά, ειδικά με βάση τα όσα βγαίνουν στο φως και τα πραγματικά δεδομένα πολλών υποθέσεων, ούτε -εγώ θα πω- και με το εκλογικό ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Λίγο ένας μικρομεγαλισμός σε συνδυασμό με μια αλαζονεία, που δεν νομίζω ότι κάνει καλό, ούτε στον δημόσιο διάλογο, ούτε συνολικά στο πολιτικό σύστημα και σίγουρα δεν κάνει καλό στο ΠΑΣΟΚ. Τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ την πρώτη μέρα -και είδα λίγο το μάζεψε σήμερα ο εκπρόσωπος του. Κυβέρνηση υποδίκων. Όταν κατάλαβε ότι ζητείται άρση ασυλίας για να παρασχεθούν εξηγήσεις, το μάζεψε λίγο -εμπλεκόμενων το έκανε. Και φαντάζομαι είδε και πολλές εκ των συνομιλίων και κάποιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο για τον εαυτό τους. Εμείς δεν θα κάνουμε τους δικαστές να τους αθωώσουμε, γιατί φαίνεται ότι πολλές περιπτώσεις έχουν πολλά να πούνε για τον εαυτό τους. Αλλά το ΠΑΣΟΚ έκανε την κρίση, τους δίκασε και τους καταδίκασε; Για να πάει ο βουλευτής σε εξηγήσεις, πρέπει να αρθεί η ασυλία του. Το ότι δηλαδή θα καλέσουν κάποιους ανθρώπους, εγώ δεν λέω ότι είναι αθώοι όλοι, ούτε ότι είναι ένοχοι, σημαίνει ότι είναι υπόδικοι, ότι είναι εγκληματίες και ότι δεν είναι δυνατόν να στηρίζουν μια κυβέρνηση; Πού τα έχει δει αυτό το ΠΑΣΟΚ; Τα έχει δει στους νέους του συνομιλητές. Τα έχει δει σε ανθρώπους που συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας, έχει την ίδια ρητορική. Και θα πω και κάτι -γιατί δεν γεννηθήκαμε χθες. Μπορεί εμείς να είμαστε από τους νεότερους, αλλά δεν είμαστε στο κουρμπέτι ένα και δύο χρόνια. Ποιος μιλάει, το ΠΑΣΟΚ; Αν το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτά τα αστειάκια για Ευελπίδων κτλ., να θυμίσουμε ότι είναι το μόνο κόμμα που είχε ανάγκη να ιδρύσει δεύτερη τοπική σε περιοχές που έχει φυλακές. Ποιο άλλο κόμμα είχε τόσους υπουργούς, όχι που καταδικάστηκαν μόνο, πήγαν στη φυλακή; Για πολλά λεφτά. Αλλά δεν μπορεί ο πρόεδρος αυτού του κόμματος, του κόμματος που τη δεκαετία του '80 δίδαξε τι σημαίνει διορισμός με κάρτα μέλους ΠΑΣΟΚ, να κουνάει το δάχτυλο για κάποιες υποθέσεις βουλευτών που ο καθένας έχει να πει κάτι και θα αξιολογηθεί από τη Δικαιοσύνη».