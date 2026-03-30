Την ενοχή Φλώρου για τη γροθιά στον Γραμμένο ζήτησε ο εισαγγελέας – «Ενήργησα ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου»

Ο κατηγορούμενος έκανε λόγο για «ατυχή στιγμή»

Την ενοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου για τη γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, ζήτησε ο εισαγγελέας.

Την ενοχή του βουλευτή Κωνσταντίνου Φλώρου για το βίαιο επεισόδιο που διαδραματίστηκε έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής, πριν από δύο χρόνια, σε βάρος του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένου, εισηγήθηκε ο εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας.

«Ο κατηγορούμενος βιαιοπράγησε και η πράξη έχει την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση που απαιτεί ο νόμος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο εισαγγελικός λειτουργός, ζητώντας την καταδίκη του πρώην βουλευτή των «Σπαρτιατών».

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος έκανε λόγο για «ατυχή στιγμή» και «λανθασμένη αντίδραση εκ μέρους του» και ισχυρίστηκε πως δέχθηκε χυδαία υβριστική επίθεση κατά της μητέρας του από τον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης.

«Ενήργησα με απερισκεψία, ορμώμενος από τα όσα άκουσα για τη μητέρα μου, ήταν λάθος η αντίδρασή μου, δεν περίμενα να ζήσω τέτοιες στιγμές στο ελληνικό κοινοβούλιο, όταν δέχθηκα απρόκλητη επίθεση για τη μητέρα μου», ανέφερε ο ανεξάρτητος βουλευτής, ο οποίος δικάζεται για το κακούργημα της άσκησης βίας κατά βουλευτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Ο κατηγορούμενος εξέφρασε τη θέση πως πρόκειται για υπόθεση με «προσωπικό χαρακτήρα», η οποία κρίνεται με αυτό τον τρόπο γιατί το επεισόδιο συνέβη στη Βουλή.

«Λάθος, λάθος και η αντίδρασή μου. Γνωρίζω ότι, αν από κάπου πρέπει να ζητήσω συγγνώμη, είναι από τη μητέρα μου, και μετά από τον ελληνικό λαό που με ψήφισε», είπε και συμπλήρωσε: «Στον κ. Γραμμένο δεν μπορώ να ζητήσω συγγνώμη γιατί έχω περιοριστικά μέτρα», αναφερόμενος στον όρο που του έχει επιβληθεί να μην τον πλησιάζει.

Ο Κ. Φλώρος αρνήθηκε πως έριξε γροθιά στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, ισχυριζόμενος ότι «έπιασε από το γιακά τον Βασίλη Γραμμένο, του έβαλε τρικλοποδιά και αυτός έπεσε κάτω».

«Όταν τελείωσε την ομιλία του ο κ. Χήτας, το μόνο που είπα είναι “θα το κρίνει η δικαιοσύνη”. Ακούγεται από τον κ. Γραμμένο “μη μιλάς εσύ, ρε σκουπίδι”. Εγώ ψήφισα κανονικά. Ο κ. Γραμμένος περιφερόταν άσκοπα μέσα στην αίθουσα χωρίς να ξέρω το γιατί. Όσο διαρκούσε η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας του Κυριάκου Βελόπουλου, ο κ. Γραμμένος εξήλθε της αίθουσας. Έρχεται πίσω από τις κολώνες και φώναζε “Φλώρε, Φλώρε, τη μανούλα σου θα τη γ@@@@@ω, π@@@@@α θα σαι, πάω μέσα με βραχιολάκια”. Του είπα “πάμε έξω”. Δεν βγαίνω από την αίθουσα με πρόθεση να τον χτυπήσω. Βγαίνω από την αίθουσα, έψαχνα τον κ. Γραμμένο, ήταν με τον αστυνομικό. Το πρώτο πράγμα που κάνω είναι ότι του ζητάω εξηγήσεις… “τι πρόβλημα έχεις μαζί μου;”, του είπα», περιέγραψε, δίνοντας τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο του ξυλοδαρμού, ο κατηγορούμενος.

Ο Κωνσταντίνος Φλώρος δήλωσε πάντως πρόθυμος να αποσύρει τη δική του μήνυση προς τον Βασίλη Γραμμένο, εφόσον εκείνος προχωρήσει σε δήλωση μετανοίας για τα όσα είπε για τη μητέρα του, συμπληρώνοντας: «Αν ο κ. Γραμμένος σήμερα πει “ενήργησα λάθος”, θα τελείωνε εκεί. Δεν έχω μίσος ή έχθρα προς κανέναν βουλευτή της Ελληνικής Λύσης», τόνισε.

