Κατώτατος στα 920 ευρώ με ευρύτερες επιπτώσεις σε επιδόματα και Δημόσιο

Η Κεραμέως εξειδικεύει το μέτρο με έμφαση στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η κυβέρνηση ανακοίνωσε αύξηση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ

Η νέα αύξηση επηρεάζει και τριετίες, μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο και επιδόματα

Η Νίκη Κεραμέως έκανε λόγο για σταθερή προτεραιότητα ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων

Σύμφωνα με την υπουργό, η πλήρης απασχόληση έχει φτάσει στο 78,5% των εργαζομένων

Η κυβέρνηση θέτει ως στόχο για το 2027 μέσο μισθό 1.500 ευρώ και βασικό μισθό 950 ευρώ

Στην εξειδίκευση της αύξησης του κατώτατου μισθού που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας ότι βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης παραμένει η συνεχής διεύρυνση του εισοδήματος των εργαζομένων.

Σε απευθείας μετάδοση από το ΕΡΤnews, η υπουργός έδωσε έμφαση στην πορεία της αγοράς εργασίας και ειδικότερα στην ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης. Όπως ανέφερε, το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης έχει ανέλθει στο 78,5%, γεγονός που, όπως είπε, σημαίνει ότι σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες που εργάζονται απασχολούνται σε θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Tι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι ο κατώτατος μισθός αυξάνεται στα 920 ευρώ. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τον βασικό μισθό, αλλά έχει ευρύτερο αποτύπωμα, καθώς επηρεάζει ανοδικά και τις τριετίες, τα μισθολογικά κλιμάκια στο Δημόσιο, καθώς και σειρά επιδομάτων που συνδέονται με το ύψος του κατώτατου μισθού.

Το μήνυμα για τα εισοδήματα

Η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει ότι η νέα αύξηση εντάσσεται σε μια συνολικότερη στρατηγική ενίσχυσης των αποδοχών. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι αυξήσεις και οι φοροελαφρύνσεις στην Ελλάδα θα έχουν, όπως είπε, μόνιμο και επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.

Παράλληλα, έθεσε και τον επόμενο δημοσιονομικό και εισοδηματικό στόχο της κυβερνητικής πολιτικής για το 2027. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, επιδίωξη είναι ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.500 ευρώ, ενώ ο βασικός μισθός να διαμορφωθεί στα 950 ευρώ.

Η έμφαση στην πλήρη απασχόληση

Η αναφορά της Νίκης Κεραμέως στην πλήρη απασχόληση δείχνει ότι το υπουργείο Εργασίας επιδιώκει να συνδέσει την αύξηση των κατώτατων αποδοχών με τη συνολικότερη εικόνα της απασχόλησης. Η κυβέρνηση προβάλλει ως κρίσιμο στοιχείο όχι μόνο την άνοδο των κατώτατων αποδοχών, αλλά και τη μετατόπιση περισσότερων εργαζομένων σε σταθερότερες μορφές εργασίας.

Με αυτό το πλαίσιο, η εξειδίκευση του μέτρου από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας αναμένεται να επικεντρωθεί τόσο στο άμεσο όφελος για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό όσο και στις έμμεσες αυξήσεις που προκύπτουν σε συνδεδεμένες κατηγορίες αμοιβών και παροχών.