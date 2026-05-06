Κεραμέως: Άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού

«Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι»

Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία μίλησε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, λέγοντας ότι «άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, η υπουργός έκανε λόγο για «κυβιστήσεις» της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Αυτό που είπε είναι ανεφάρμοστο» σχολίασε για τον Νίκο Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας, ενώ έσπευσε να δηλώσει ότι «ούτε ένας κοινωνικός εταίρος δεν συμφωνεί με την 4ημερη εργασία».

«Όταν δώσαμε τη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία το ΠΑΣΟΚ ψήφισε όχι», συμπληρώνοντας ότι «όλοι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, αλλά το ζήτημα είναι ποιος φέρνει αποτέλεσμα».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και για την ίση αμοιβή στην εργασία.

«Υπάρχει μισθολογικό χάσμα – περίπου 13% στην Ελλάδα. Αυτό ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε».

Όπως εξήγησε: «Δεν μπορεί ένας άνδρας και μια γυναίκα με τα ίδια προσόντα και στην ίδια θέση να αμείβονται διαφορετικά», προσθέτοντας μεταξύ άλλων ότι «αν υπάρχει υποψία μισθολογικής απόκλισης, ο εργαζόμενος θα έχει δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία».

Μιλώντας για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ανέφερε: «Όλα μπορούν να γίνουν αν το θέλεις». Παράλληλα, όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews «είχαμε 2,7 εκατομμύρια περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες το τελευταίο έτος», υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο επεκτείνεται σε νέους κλάδους.

Απαντώντας σε ερώτηση για το καθεστώς των εργαζόμενων συνταξιούχων, η Νίκη Κεραμέως εξήγησε ότι έχει ήδη υπάρξει σημαντική αλλαγή προς όφελός τους, τονίζοντας: «Πλέον είσαι συνταξιούχος, παίρνεις στο ακέραιο τη σύνταξή σου και μπορείς να εργάζεσαι παράλληλα, αποδίδοντας ένα ποσοστό των αποδοχών σου στον ΕΦΚΑ». Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι στο παρελθόν ίσχυαν αυστηρότεροι περιορισμοί: «Παλιότερα, όταν ήσουν συνταξιούχος και εργαζόσουν, είχες παρακράτηση έως και 60% στη σύνταξή σου. Αυτό μειώθηκε και τελικά καταργήθηκε».

Αναφερόμενη στις προσαυξήσεις που δικαιούνται οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι, σημείωσε:

«Προβλέπονται προσαυξήσεις, αλλά χρειάστηκε να γίνουν τεχνικές προσαρμογές για να λειτουργήσει το σύστημα».

Όπως διευκρίνισε η υπουργός Εργασίας, αυτές θα αποτυπώνονται σταδιακά: «Ο χρόνος εργασίας σε αυτό το καθεστώς υπολογίζεται και θα τον δει κανείς να ενσωματώνεται στη σύνταξή του σταδιακά».