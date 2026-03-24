Γρηγόρης Βάρρας: «Ήμουν ο ξενιστής και έπρεπε να με αποβάλουν»

Αποκαλυπτική κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ για το «οικοσύστημα» παράνομων επιδοτήσεων

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Ο πρώην πρόεδρος κατήγγειλε κλίμα τρομοκρατίας και κακόβουλη παρέμβαση στο κινητό του.

Αποκάλυψε παράνομες επιδοτήσεις για «εικονικά» ζώα και εκτάσεις ύψους εκατομμυρίων.

Περιέγραψε πώς του ζητήθηκε η παραίτηση μόλις διέταξε εντατικούς ελέγχους σε ύποπτα ΑΦΜ.

Αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις από την ηγεσία του υπουργείου για συγκεκριμένους παραγωγούς.

Σε μια συγκλονιστική κατάθεση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου προχώρησε ο Γρηγόρης Βάρρας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων), περιγράφοντας ένα δίκτυο διαφθοράς που οδήγησε στην απομάκρυνσή του. Ο κ. Βάρρας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος την περίοδο 2019-2020, παρομοίασε τον εαυτό του με «ξενιστή» σε ένα εχθρικό οικοσύστημα που έπρεπε να τον αποβάλει επειδή εκτελούσε σωστά τα καθήκοντά του.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατήγγειλε ότι τον Οκτώβριο του 2025 διαπίστωσε πως το κινητό του τηλέφωνο είχε «κλωνοποιηθεί», ενώ μετά την κατάθεσή του σε Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής η συσκευή τέθηκε εκτός λειτουργίας από ισχυρή κακόβουλη παρέμβαση. Παράλληλα, έκανε λόγο για επιχείρηση «δολοφονίας χαρακτήρα» σε βάρος του και κλίμα τρομοκρατίας εντός του Οργανισμού.

Η σύγκρουση για τους ελέγχους στα «ύποπτα» ΑΦΜ

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε εκτενώς στον φάκελο 197 ατόμων που εντόπισε, ο οποίος αφορούσε παράνομες επιδοτήσεις, εικονική μεταφορά ζώων και δυσανάλογες εκτάσεις βοσκοτόπων. «Μυρίστηκα ότι κάτι δεν πάει καλά», κατέθεσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι απέστειλε όλα τα στοιχεία στον Εισαγγελέα, καθώς οι ενδείξεις απάτης ήταν απόλυτα τεκμηριωμένες.

Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα, οι έλεγχοι που διενεργούνταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ενδέχεται να είχαν προκαθορισμένο δείγμα, εστιάζοντας σε ΑΦΜ που δεν παρουσίαζαν προβλήματα, ώστε να μένουν στο απυρόβλητο οι πραγματικές παρανομίες. Όταν ο ίδιος συνέστησε Επιτροπή Ελέγχου το καλοκαίρι του 2020, διαπίστωσε ότι τα πορίσματα που του παραδόθηκαν δεν ήταν πειστικά, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή του.

Η παραίτηση και οι πολιτικές παρεμβάσεις

Η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνσή του ξεκίνησε μόλις ζήτησε εξηγήσεις για τις ελλείψεις στους ελέγχους. Όπως κατέθεσε, ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, τον κάλεσε στο γραφείο του και του ζήτησε να παραιτηθεί, χωρίς να δώσει σαφείς εξηγήσεις. «Κατάλαβα ότι κάποιοι δεν ήθελαν να κάνω καλά τη δουλειά μου», ανέφερε ο μάρτυρας, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή ο υπουργός δεν είχε παρέμβει άμεσα στο έργο του.

Επιπλέον, ο κ. Βάρρας αποκάλυψε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από τον τότε Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, ο οποίος ζητούσε ενημέρωση για τον λόγο που ελεγχόταν η σύζυγος γνωστού μεγαλοπαραγωγού από την Κρήτη. Ο μάρτυρας προσκόμισε έγγραφα που αποδεικνύουν ότι υπάλληλοι του Οργανισμού έστελναν αρχεία ελέγχου με ήδη «προσυμπληρωμένα» πεδία, διευκολύνοντας συγκεκριμένα συμφέροντα.

Μαρία Ζαχαροπούλου