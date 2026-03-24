Νίκος Δένδιας: Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα στις Ένοπλες Δυνάμεις εκτός από τις αξίες μας

Ριζική μεταρρύθμιση και ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος στο σύγχρονο ασταθές περιβάλλον

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Μήνυμα του υπουργού Εθνικής Άμυνας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ανάγκη για ριζική αναθεώρηση των στρατιωτικών αντιλήψεων και δυνατοτήτων.

Έμφαση στη στρατηγική σημασία της συνδρομής στην ασφάλεια της Κύπρου.

Προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο απέναντι στον αναθεωρητισμό και τις υβριδικές απειλές.

Στρατηγικός αναπροσανατολισμός και εθνική επιβίωση

Σε μια ημερήσια διαταγή με ισχυρούς συμβολισμούς και σαφές πολιτικό στίγμα, ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε την ανάγκη για δομικό μετασχηματισμό του στρατεύματος. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, με αφορμή την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, τόνισε ότι η Ελλάδα οφείλει να μεταρρυθμίσει ριζικά τις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) προκειμένου να παραμείνουν ικανές να προασπίζουν το εθνικό συμφέρον σε ένα διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αστάθεια και υποχώρηση του Διεθνούς Δικαίου.

Ο κ. Δένδιας ήταν κατηγορηματικός ως προς την αναγκαιότητα των αλλαγών, σημειώνοντας ότι η επιβίωση του έθνους εξαρτάται από την ικανότητά του να προσαρμόζεται. «Για να επιβιώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη, πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, εκτός από τις αξίες μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, δίνοντας το σύνθημα για μια νέα εποχή στις στρατιωτικές δυνατότητες της χώρας.

Αποτροπή και εθνική ευθύνη στην Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στη γεωπολιτική διάσταση της ελληνικής ισχύος, χαρακτηρίζοντας τη συνεισφορά των ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών στην ασφάλεια της Κύπρου ως μια «αυτονόητη πράξη εθνικής ευθύνης». Υπενθύμισε ότι ο Ελληνισμός δεν εγκαταλείπεται από το εθνικό κέντρο, ενώ επισήμανε ότι η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί πεδίο σύνθετων εξελίξεων με άμεσο αντίκτυπο στη σταθερότητα.

Ο υπουργός στάθηκε επίσης στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως οι υβριδικές και ασύμμετρες επιθέσεις, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει αμέτοχη. Επικαλούμενος τη θουκυδίδεια προσέγγιση για την ισχύ, εξήγησε ότι η ελευθερία δεν είναι ποτέ δεδομένη και απαιτεί συνεχή περιφρούρηση και αναβάθμιση των αποτρεπτικών μέσων.

Ταυτότητα και προσφορά των στελεχών

Πέρα από το επιχειρησιακό σκέλος, ο κ. Δένδιας ανέδειξε τα ταυτοτικά στοιχεία του έθνους —τη γλώσσα, την ορθοδοξία και τη θέληση για ελευθερία— ως θεμέλια της ιστορικής συνέχειας. Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Πολιτείας προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την αφοσίωσή τους στο καθήκον, τονίζοντας ότι η υπηρεσία στην πατρίδα αποτελεί διαχρονική συνταγματική απαίτηση.

«Το 1821 δεν σας κληροδότησε μόνο μια μεγάλη ιστορική μνήμη, σας κληροδότησε την υποχρέωση να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές μια Ελλάδα ασφαλή, κυρίαρχη και υπερήφανη», κατέληξε ο υπουργός, κλείνοντας την ημερήσια διαταγή με αναφορά στην προστασία της Υπερμάχου Στρατηγού.