Παραίτηση Χαρίτση από Νέα Αριστερά και σενάρια για κόμμα Τσίπρα

«Απαιτούνται κινήσεις χωρίς καθυστερήσεις» – Ο ρόλος του Γαβριήλ Σακελλαρίδη και η επόμενη ημέρα του προοδευτικού χώρου

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς.

Προσωρινός επικεφαλής αναλαμβάνει ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Η κίνηση συνδέεται με τις διεργασίες για νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα.

Εσωκομματική σύγκρουση για την αυτόνομη κάθοδο ή τη συμπόρευση στις εκλογές.

Ραγδαίες εξελίξεις και εσωκομματικοί τριγμοί

Την παραίτησή του από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα το απόγευμα ο Αλέξης Χαρίτσης, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στο πολιτικό σκηνικό. Η απόφαση, η οποία θα γνωστοποιηθεί κατά τη συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου, έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή για τον προοδευτικό χώρο, καθώς οι φήμες για τη δημιουργία νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα πυκνώνουν.

Βάσει του καταστατικού, τα ηνία του κόμματος αναλαμβάνει προσωρινά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Ο προγραμματισμός προβλέπει την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής και τη διεξαγωγή συνεδρίου έως τον Ιούνιο για την εκλογή νέου προέδρου. Ωστόσο, η αποχώρηση Χαρίτση δεν αποτελεί απλώς μια εσωτερική διαδικασία, αλλά μια πολιτική κίνηση με βαθύτερο υπόβαθρο, καθώς ο ίδιος έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ των ευρύτερων συνεργασιών απέναντι στην κυβέρνηση.

Το δίλημμα της επόμενης ημέρας

Στο εσωτερικό του κόμματος, η επόμενη ημέρα διαγράφεται σύνθετη, με τα στελέχη να εμφανίζονται διχασμένα ανάμεσα σε δύο στρατηγικές: την αυτόνομη κάθοδο στις εθνικές κάλπες ή τη συμπόρευση με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Ο κ. Σακελλαρίδης φαίνεται να εκπροσωπεί μια πιο «καθαρή» αριστερή κατεύθυνση, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει τριβές με την κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία στην πλειονότητά της στηρίζει τις στρατηγικές συνεργασίες.

Η παραίτηση Χαρίτση ερμηνεύεται από πολλούς αναλυτές ως ένα έμμεσο μήνυμα προς τον πρώην πρωθυπουργό, επιταχύνοντας τις διεργασίες για την ανασύνθεση της Κεντροαριστεράς. Την ίδια στιγμή, στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ) και στο ΠΑΣΟΚ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με ορισμένα στελέχη να βλέπουν θετικά το άνοιγμα ενός νέου κύκλου διαλόγου για κοινή πορεία.

Πολιτικό ρευστό τοπίο

Η δυναμική που αναπτύσσεται υποδηλώνει ότι το πολιτικό τοπίο των επόμενων μηνών θα είναι ριζικά διαφορετικό. Η Νέα Αριστερά καλείται πλέον να διαχειριστεί την επιβίωσή της μέσα σε ένα περιβάλλον έντονης πόλωσης και ανακατατάξεων. Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι αν η αποχώρηση του κ. Χαρίτση θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη δημιουργία ενός ενιαίου μετώπου ή αν θα οδηγήσει σε περαιτέρω κατακερματισμό των δυνάμεων του χώρου.