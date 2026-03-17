Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε επιστολή του στο Νικήτα Κακλαμάνη

Τον Πάρι Κουκουλόπουλο προτείνει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής μετά την διαγραφή και παραίτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Την πρόταση γνωστοποίησε με επιστολή του στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη.

Σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο κ. Κουκουλόπουλος είναι «στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια».