Σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο: Καταγγελία Κυρανάκη για δολιοφθορά στο Πλατύ

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, κάνοντας λόγο για καθαρή δολιοφθορά στον σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον υπουργό, άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κρίσιμα συστήματα ασφαλείας λίγο πριν τον σταθμό στο Πλατύ, στο τμήμα προς Κατερίνη, σπάζοντας την τσιμεντένια προστασία και κόβοντας τα καλώδια τηλεδιοίκησης με ειδικά εργαλεία.
Το χρονικό της επίθεσης και τα κίνητρα
Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Τρίτης, σε ένα σημείο όπου η τηλεδιοίκηση είχε εγκατασταθεί πρόσφατα. Ο κ. Κυρανάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, απέκλεισε το ενδεχόμενο της κλοπής χαλκού από ομάδες Ρομά, καθώς οι δράστες δεν αφαίρεσαν το υλικό.
- Στόχος: Η πρόκληση ατυχήματος λίγο πριν την επέτειο της τραγωδίας των Τεμπών.
- Τρόπος δράσης: Θρυμματισμός της ειδικής επικάλυψης τσιμέντου και χρήση εξειδικευμένων εργαλείων κοπής.
- Αποτέλεσμα: Μηδενικό οικονομικό όφελος για τους δράστες, γεγονός που ενισχύει το σενάριο του οργανωμένου σαμποτάζ.
Η νέα ψηφιακή δικλείδα ασφαλείας
Παρά την επίθεση, ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο ελληνικός σιδηρόδρομος είναι πλέον θωρακισμένος μέσω της νέας πλατφόρμας railway.gov.gr. Το σύστημα αυτό παρέχει δυνατότητα εντοπισμού των συρμών με ακρίβεια εκατοστού (λιγότερο από 5 εκατοστά), λειτουργώντας ανεξάρτητα από το παραδοσιακό GPS. Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε κανόνα ασφαλείας, ενεργοποιείται αυτόματος συναγερμός στο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ.
Το χρονοδιάγραμμα της τηλεδιοίκησης
Η αναβάθμιση του δικτύου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον κ. Κυρανάκη να παραθέτει συγκεκριμένα στοιχεία για την πρόοδο των εργασιών:
- Σήμερα: Η τηλεδιοίκηση καλύπτει το 80% του δικτύου, έναντι μόλις 1% το 2019.
- Μάρτιος: Ενσωμάτωση όλων των αμαξοστοιχιών στην πλατφόρμα railway.gov.gr.
- Απρίλιος: Πλήρης ψηφιακή κάλυψη για όλα τα τρένα και τον Προαστιακό.
- Καλοκαίρι: Η κάλυψη της τηλεδιοίκησης θα φτάσει στο 100%, με επέκταση και στη βόρεια Πελοπόννησο.
«Είμαστε πολύ πιο ασφαλείς από την εποχή των Τεμπών», κατέληξε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι η ύπαρξη του κέντρου ελέγχου διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει ξανά σύγκρουση τρένων στον ελληνικό σιδηρόδρομο.