Παπαστεργίου για Βιολάντα: Τελευταία υπογραφή το 2011

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σχολίασε στην ΕΡΤ τα δημοσιεύματα που τον συνδέουν με την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου «Βιολάντα». Ο υπουργός διευκρίνισε ότι κατά το διάστημα 2000-2013 εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος μηχανικός και υπογράμμισε ότι η τελευταία φορά που υπέγραψε για την άδεια του συγκεκριμένου εργοστασίου ήταν το 2011.
Η υπογραφή αφορούσε τμήμα κτιρίου που κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις, στο πλαίσιο επέκτασης της επιχείρησης. Ο κ. Παπαστεργίου απέφυγε περαιτέρω σχόλια καθώς η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση, αν και δήλωσε σοκαρισμένος από την απολογία του ιδιοκτήτη, σημειώνοντας πως αντιλήφθηκε την «ευθεία βολή» προς το πρόσωπό του.
Τεχνητή Νοημοσύνη και προστασία της Δημοκρατίας
Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στις προκλήσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI):
- Παραπληροφόρηση: Η ΑΙ αποτελεί απειλή για τη δημόσια σφαίρα και τη διαμόρφωση της ειδησεογραφίας, υπερβαίνοντας το ζήτημα των εκλογών.
- Εκπαίδευση: Σχετικά με τη χρήση AI από φοιτητές, τόνισε την ανάγκη η τεχνολογία να τεθεί σε «ανθρώπινη βάση» με έμφαση στον ρόλο του ανθρώπου.
- Social Media: Η Ελλάδα πρωτοστατεί στην ευρωπαϊκή συζήτηση για τον περιορισμό χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους, με επερχόμενες ανακοινώσεις για το ρυθμιστικό πλαίσιο.
Ψηφιακά έργα και Ταμείο Ανάκαμψης
Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, ο κ. Παπαστεργίου προανήγγειλε σημαντικές αλλαγές:
- Υγεία: Ενοποίηση ψηφιακών συστημάτων στα νοσοκομεία για την κεντρική παρακολούθηση προμηθειών, προσωπικού και δαπανών μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Διασταύρωση στοιχείων με χρήση Κτηματολογίου, ΑΑΔΕ, δορυφορικών εικόνων και AI για τον έλεγχο καλλιεργειών και αποζημιώσεων.
- Προσωπικός Αριθμός: Από το 2026 θα αποτελεί το μοναδικό αναγνωριστικό για τις συναλλαγές με το κράτος. Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για νέο αριθμό, καθώς αυτός έχει ήδη εκχωρηθεί.
Άλμα στην ευρυζωνικότητα
Τέλος, ο υπουργός υπογράμμισε τη θεαματική πρόοδο στις υποδομές. Ενώ το 2019 η διείσδυση της οπτικής ίνας ήταν μόλις στο 0,6%, σήμερα το 60% των νοικοκυριών και επιχειρήσεων διαθέτει πλέον τεχνική δυνατότητα σύνδεσης, ενισχύοντας την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της χώρας.