ΣΥΡΙΖΑ: Άνευ προηγουμένου η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του Παύλου Πολάκη για όσα κατέθεσε ενόρκως

«Προσκόμισε τα στοιχεία που βρήκε και αφορούσαν το περίφημο σκάνδαλο των παράνομων προσλήψεων στο ΚΕΕΛΠΝΟ»

«Η απόφαση να αρθεί η βουλευτική ασυλία του πρώην αναπληρωτή υπ. Υγείας, Π. Πολάκη, για ζητήματα τα οποία αφορούν όσα κατέθεσε ενόρκως σε δικαστήριο σχετικά με υπόθεση διαφθοράς, δεν έχει προηγούμενο στα πολιτικά χρονικά», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Ήταν υποχρέωσή του να προσκομίσει στο δικαστή τα στοιχεία που βρήκε και αφορούσαν το περίφημο σκάνδαλο των παράνομων προσλήψεων στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Το να διώκεται πρώην υπουργός επειδή κατέθεσε σε δικαστήριο επί θεμάτων της αρμοδιότητάς του συνιστά απαράδεκτη υποχώρηση από το δημοκρατικό κεκτημένο, ακόμα μια απόδειξη του αντιδημοκρατικού κατήφορου του καθεστώτος Μητσοτάκη. Η υπερψήφιση, δε, μιας τέτοιας αδιανόητης και απαράδεκτης πρότασης άρσης ασυλίας από τους οκτώ παρόντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, συνιστά επίσης ανεπίτρεπτο σοβαρό πολιτικό λάθος», τονίζει και καταλήγει:

«Για τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι απαράβατη αρχή και δέσμευση έναντι των πολιτών ότι τα ζητήματα διαφθοράς είναι κορυφαία σε μια Δημοκρατία και όσοι τα αναδεικνύουν δεν νοείται να διώκονται, αλλά να ενθαρρύνονται και να προστατεύονται».