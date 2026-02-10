Συνάντηση Μητσοτάκη με τον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης: «Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα»

0

Η συζήτηση περιστράφηκε κυρίως γύρω από το θέμα της ενίσχυσης του κράτους δικαίου

«Περάσαμε μια δύσκολη δεκαετία που έθεσε σε δοκιμασία τους θεσμούς και την κοινωνία μας, αλλά τα τελευταία χρόνια πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει ξεκάθαρα γυρίσει σελίδα. Όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεσμών μας, πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του σήμερα το πρωί με τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η συζήτηση του πρωθυπουργού με τον ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης περιστράφηκε κυρίως γύρω από το θέμα της ενίσχυσης του κράτους δικαίου και ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι αποτελεί βασική και διαρκή προτεραιότητα για τον ίδιο και τη χώρα, μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας, της αποτελεσματικής εποπτείας και ισχυρών θεσμικών αντιβάρων.

Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα πέρασε μια δύσκολη δεκαετία που έθεσε σε δοκιμασία τους θεσμούς και την κοινωνία μας, αλλά -όπως είπε- τα τελευταία χρόνια έχει ξεκάθαρα γυρίσει σελίδα.

«Όσον αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των θεσμών μας, πιστεύω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, όπως αναγνωρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για το κράτος δικαίου» πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε στον συνομιλητή του ότι η κυβέρνηση λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις συστάσεις προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο.

«Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και οργανισμών που χαίρουν σεβασμού, όπως η Διεθνής Διαφάνεια, όπου βελτιώνουμε κάθε χρόνο τη θέση μας στην κατάταξη» είπε ο πρωθυπουργός προσέθεσε ότι «δεν είμαστε εκεί όπου θα ήθελα να είμαστε, αλλά προχωράμε σαφώς προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη αμφιβολία στις τάξεις των πολιτών μας και το κύριο ζήτημα φαίνεται να είναι η εμπιστοσύνη στις ικανότητες διακυβέρνησης, αυτά τα ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και την καταπολέμηση της διαφθοράς θα πρέπει να αποτελούν βασικές προτεραιότητες.

«Γι' αυτό πιστεύω ότι είμαστε και φυσικοί εταίροι στη συζήτηση αυτών των θεμάτων» είπε και κατέληξε αναφερόμενος στην αναθεώρηση του συντάγματος.

«Επίσης, μόλις ξεκινήσαμε μια πολύ σημαντική διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματός μας. Στην περίπτωσή μας, χρειάζονται δύο διαδοχικές κοινοβουλευτικές περίοδοι για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Θέλω να είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο και θεωρώ την ενίσχυση των θεσμών μας, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών μας στους θεσμούς, ως βασική προτεραιότητα γι' αυτό το μεγάλο έργο αναθεώρησης του Συντάγματός μας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Από την πλευρά του ο ΓΓ του Συμβουλίου της Ευρώπης Αλέν Μπερσέ αφού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό για την «εγκάρδια υποδοχή» είπε ότι ο πρώτος λόγος για τον οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα «είναι για να σας ευχαριστήσω για την πολύ ισχυρή δέσμευση που αισθανόμαστε ότι έχουμε από την Ελλάδα στο έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και για την πολύ ισχυρή δέσμευση, θα έλεγα, για μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες, για την πολυμέρεια, για το Διεθνές Δίκαιο».

Όπως είπε αυτό έχει μεγάλη σημασία σήμερα που δέχονται ισχυρή πίεση, και διευκρίνισε: «Δηλαδή το να υπάρχουν μέρη με σταθερότητα και ισχυρή μακροπρόθεσμη δέσμευση είναι ουσιαστικής σημασίας για την ήπειρο, και γι' αυτό είμαι τόσο ευτυχής που βρίσκομαι εδώ».

Επίσης ευχαρίστησε για «την πολύ ισχυρή υποστήριξη που αισθανόμαστε ότι έχουμε από την πλευρά της Ελλάδας όσον αφορά στη λογοδοσία και τη σύγκρουση στην Ουκρανία» και τόνισε ότι «δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς λογοδοσία».

Στην περίπτωση της Ουκρανίας-είπε- αυτό σημαίνει επίσης το έργο που έχουμε αναλάβει από κοινού και το οποίο η Ελλάδα υποστηρίζει με την ευρωπαϊκή οικογένεια.

«Έχουμε πλέον περισσότερες από 35 χώρες που έχουν προσχωρήσει στην επιτροπή αξιώσεων και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στο έργο που αρχίσαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης για το νέο Δημοκρατικό Σύμφωνο για την Ευρώπη» σημείωσε.

Και κατέληξε: «Είμαστε σήμερα εδώ, χθες ήμουν στους Δελφούς και ήταν μεγάλη χαρά να τους επισκεφθώ, όπως ήταν επίσης μεγάλη χαρά να δω την Αθήνα. Έχω, επίσης, κατά νου πόσο σημαντική είναι η μακραίωνη ιστορία της Ελλάδας για ολόκληρη την ήπειρο. Μας δώσατε τη δημοκρατία, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Σε μια εποχή που βρίσκεται υπό έντονη πίεση, πρέπει να επαναβεβαιώσουμε αυτή τη δέσμευση. Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να το κάνουμε και αυτό μαζί».