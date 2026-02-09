Εξιτήριο για την Μαρέβα Γκραμπόφσκι από το ΚΑΤ: Χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια

0

Υπέστη ατύχημα όταν βρισκόταν στο Μιλάνο με τον πρωθυπουργό για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Βγήκε από το ΚΑΤ η σύζυγος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόφσκι.

Μπήκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε ένα λεπτό χειρουργείο μετά από ατύχημα που υπέστη ενώ βρισκόταν στο Μιλάνο με τον πρωθυπουργό για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι γιατροί στο ΚΑΤ έκριναν αναγκαία τη χειρουργική αντιμετώπιση του τραυματισμού.

Η Μαρέβα Γκραμπόσφκι χειρουργήθηκε και στα δυο χέρια από τον Εμμανουήλ Φανδρίδη, διευθυντή του ΕΣΥ στο ΓΝΑ ΚΑΤ (προϊστάμενος κλινικής χεριού-μικροχειρουργικής άνω άκρου).

«Η κα Μητσοτάκη εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, ήρθε από την Ιταλία κατευθείαν εδώ και χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ. Το οποίο είναι ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια πρόοδο, το έχουμε φτιάξει καινούργιο και έχει και καταπληκτικούς γιατρούς. Έχω πολλά σχέδια για το ΚΑΤ», υπογράμμισε το πρωί ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και ευχήθηκε περαστικά στην σύζυγο του πρωθυπουργού.