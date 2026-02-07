Υπουργείο Παιδείας σε ΑΠΘ: Έχετε διορία 48 ωρών να δώσετε εξηγήσεις για τα σοβαρά επεισόδια

0

Το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του καταδίκασε τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού. Παράλληλα, ζητάει από τις Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους, εντός 48 ωρών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το υπουργείο «καταδικάζει απερίφραστα τα σοβαρά επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σε άμεση εγγύτητα με πανεπιστημιακό χώρο», σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Παράλληλα, το υπουργείο έχει ζητήσει άμεση και πλήρη ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές, τα αρμόδια όργανα διοίκησης και ασφάλειας του Πανεπιστημίου αλλά και και από τις αστυνομικές αρχές σχετικά με:

• Αν ήταν εις γνώση των οργάνων του Πανεπιστημίου η διενέργεια της εκδήλωσης

• Εάν υπήρξε αίτημα και σχετική άδεια

• Το ρόλο της εταιρείας φύλαξης του Πανεπιστήμιου

• Τα ακριβή περιστατικά και την έκταση των συμβάντων

• Το εάν και σε ποιο βαθμό τελέστηκαν παράνομες πράξεις ή καταστροφές εντός πανεπιστημιακών χώρων.

«Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ πρέπει εντός 48 ωρών να αποτυπώσουν τις ενέργειες που έγιναν από την πλευρά τους, αλλά και τις ενέργειες που έπονται σύμφωνα με το νόμο 5224/25. Η Πολιτεία διαθέτει πλέον σαφές και ολοκληρωμένο πλέγμα διατάξεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας στα Πανεπιστήμια.

Το πλαίσιο αυτό θα εφαρμοστεί πλήρως και χωρίς καμία έκπτωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι ευθύνες θα ζητηθούν και θα αποδοθούν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί στενά την εξέλιξη και θα πράξει ό,τι απαιτείται για την προστασία της ασφάλειας της ακαδημαϊκής κοινότητας και της ομαλής λειτουργίας των Ιδρυμάτων» καταλήγει η ανακοίνωση.

Το χρονικό των επεισοδίων

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε τα ξημερώματα η Εγνατία οδός, έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σημειώθηκαν επεισόδια έξω από την Πολυτεχνική Σχολή με την αστυνομία να προχωρά σε μαζικές προσαγωγές.

Άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ στη διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου τραυματίζοντας έναν αστυνομικό που χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ενώ μια 21χροη κοπέλα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, μετά από ρίψη χημικών, και σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία της. Παράλληλα από τα επεισόδια προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Από το χθεσινό πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή και τα επεισόδια έγιναν 313 προσαγωγές. Όλοι οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2), καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.