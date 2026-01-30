Δένδιας για τις νέες τουρκικές NAVTEX: Η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση

0

Τι ανέφερε ο ΥΕΘΑ για τη σημερινή επέτειο των Ιμίων

Για τις νέες τουρκικές NAVTEX μίλησε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στον απόηχο και της χθεσινής τοποθέτησης του τουρκικού υπουργείου, που υποστηρίζει ότι ισχύουν επ’ αόριστον.

«Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μία τέτοια προσέγγιση και αυτό το ξέρει καλά και η γειτονική χώρα», ανέφερε ο κ. Δένδιας, μιλώντας στον Alpha 98,9 και πρόσθεσε:

«Δεν έχουν καμία έννοια, πρόκειται για μια κίνηση που δεν βοηθά τη σχέση με την Ελλάδα. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να θεωρήσουμε ότι αυτό συνιστά ενέργεια που η Ελλάδα δεσμεύεται να αντιδράσει με τρόπο που θα επέτρεπε στην Τουρκία να θεωρήσει ότι η NAVTEX επιβάλλεται στην πράξη. Δεν είχαμε δει κάτι τέτοιο έως τώρα και είναι παντελώς εκτός πλαισίου».

Όσον αφορά την επικείμενη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι «δεν είναι δουλειά του υπουργού Άμυνας» να σχολιάσει.

Ερωτηθείς για την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία, που συζητήθηκε στη χθεσινή συνάντηση με τη Γαλλίδα ομόλογό του, μεταξύ άλλων, είπε πως «ήρθε η ώρα να ξαναδούμε τη συμφωνία και να δούμε την περαιτέρω επέκταση και η συμφωνία να υπογραφεί μέσα στην άνοιξη. Ήταν εξαιρετικά θετική η χθεσινή συνάντηση».

Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε και στα Ίμια (σήμερα συμπληρώνονται 30 χρόνια από την κρίση του 1996), λέγοντας: «Εμείς στο υπουργείο Άμυνας κάθε έξι μήνες απομονωνόμαστε δύο μέρες και κάνουμε brainstorming. Το βράδυ της Δευτέρας και της Τρίτης βρισκόμασταν στη Νέα Αγχίαλο. Είδαμε το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά και το αναλύσαμε. Τι έγινε τόσο στραβά τότε. Έγιναν δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, σφάλματα και κόστισαν τη ζωή τριών ανθρώπων. Νομίζω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας έχουν αποκομίσει τι λάθη έκαναν», είπε και διευκρίνισε: «Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι δεν ξεκίνησε από τις Ένοπλες Δυνάμεις ή την κυβέρνηση, ξεκίνησε από ενέργειες ιδιωτών. Πρέπει να προσέχουμε με την επίδειξη πατριωτισμού».

Σχετικά με την εικόνα του πολιτικού σκηνικού και τις δημοσκοπήσεις, τόνισε: «Χαοτικό το βλέπω το τοπίο. Απολύτως χαοτικό. Δουλειά μου δεν είναι τι κάνει η αντιπολίτευση, αλλά να κοιτάξω την κυβέρνηση και το κόμμα στο οποίο ανήκω […]. Η αυτοδυναμία δεν είναι δόγμα για εμάς, αλλά οφείλει να είναι ο στόχος μας. Δεν υπάρχει κόμμα εξουσίας που να κατεβαίνει στις εκλογές και να μη θέλει αυτοδυναμία. Είμαστε επτά χρόνια κυβέρνηση, η ελληνική κοινωνία πολύ σωστά μας στέλνει λογαριασμούς. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για κάτι που δεν διόρθωσες χωρίς να έχεις πειστικό λόγο γιατί δεν το διόρθωσες. Πρέπει να έχουμε πειστικούς λόγους για όπου αστοχήσαμε, για όπου δεν τα καταφέραμε, για όπου καθυστερήσαμε. Η κοινωνία μάς κρίνει δικαίως. Πρέπει να έχουμε οραματικό και σαφή λόγο, ώστε η κοινωνία να παρατείνει την παραμονή μας στην εξουσία».