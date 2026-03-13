Σφοδρά αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη και αναχαιτίσεις στην Τουρκία

Σε τροχιά επικίνδυνης κλιμάκωσης εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν το κέντρο της Τεχεράνης κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων για την Ημέρα Αλ Κόντς. Την ίδια στιγμή, η αντιαεροπορική άμυνα του ΝΑΤΟ (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου) στην Τουρκία αναχαίτισε βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε από το Ιράν με στόχο τη βάση του Ιντσιρλίκ, διαψεύδοντας στην πράξη τις εκτιμήσεις του αμερικανού προέδρου για επικείμενη κατάπαυση των εχθροπραξιών.
Εκρήξεις στην καρδιά της Τεχεράνης
Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι τα αεροπορικά πλήγματα σημειώθηκαν σε μικρή απόσταση από τις μαζικές συγκεντρώσεις υποστήριξης προς τους Παλαιστινίους. Λίγο νωρίτερα, ο στρατός του Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να εκκενώσουν δύο περιοχές της πόλης, στοχεύοντας στρατιωτικές υποδομές του καθεστώτος. Παρά τους βομβαρδισμούς, χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης παρέμειναν στους δρόμους φωνάζοντας συνθήματα κατά των ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής).
Η αναχαίτιση στη βάση του Ιντσιρλίκ
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε και στο τουρκικό έδαφος, όπου συστήματα αεράμυνας κατέστρεψαν έναν τρίτο βαλλιστικό πύραυλο που προερχόταν από το Ιράν. Τα θραύσματα του πυραύλου έγιναν ορατά στον ουρανό πάνω από τη βάση του Ιντσιρλίκ, προκαλώντας συναγερμό στις δυνάμεις της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Το υπουργείο εθνικής άμυνας της Τουρκίας ανέφερε ότι οι διαδικασίες ανίχνευσης και καταστροφής λειτούργησαν εντός δέκα λεπτών, ενώ αναπτύχθηκαν επιπλέον συστήματα Patriot στη Μαλάτια για την ενίσχυση της προστασίας.
Οι δηλώσεις Τράμπ στην Ομάδα των Επτά
Παρά την ένταση στο πεδίο, ο Ντόναλντ Τράμπ ισχυρίστηκε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τους ηγέτες της G7 (Ομάδα των Επτά) ότι το Ιράν βρίσκεται στα πρόθυρα της παράδοσης. Ο αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η επιχείρηση Epic Fury (Επική Οργή) αποδεκάτισε την ιρανική ηγεσία, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ξεφορτώθηκε έναν καρκίνο». Ωστόσο, οι συνεχιζόμενες επιθέσεις και η διεύρυνση των μετώπων μετά από δεκαπέντε ημέρες πολέμου δεν επιβεβαιώνουν προς το παρόν την αισιοδοξία του Λευκού Οίκου.