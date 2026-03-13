Νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στηρίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας – Προσωρινή άρση αμερικανικών κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο και η αντίδραση από Ε.Ε.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ/IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε σήμερα ότι ο ΔΟΑΕ προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ο Γκρόσι δήλωσε πως ελπίζει στην επανάληψη των διαπραγματεύσεων για μια μακροπρόθεσμη λύση στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
Σε μια κίνηση τακτικής για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης, οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) ανακοίνωσαν την προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών στις αγορές ρωσικού αργού. Ο αμερικανός υπουργός οικονομικών, Σκότ Μπέσεντ, διευκρίνισε ότι η εξαίρεση αφορά το πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε πλοία και βρίσκεται σε διαδικασία διαμετακόμισης, με στόχο τη βελτίωση της προσφοράς στην παγκόσμια αγορά.
Αντίδραση από Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτήρισε «πολύ ανησυχητική» τη «μονομερή» απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να άρουν κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο ρωσικό πετρέλαιο εξαιτίας της ανόδου των τιμών του αργού λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.Η απόφαση αυτή «έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ασφάλεια (...). Η εξασθένηση των κυρώσεων αυξάνει τους ρωσικούς πόρους για τη διεξαγωγή του επιθετικού πολέμου εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε εκφράζοντας τη λύπη του ο Αντόνιο Κόστα, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του θεσμού που αντιπροσωπεύει τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η αύξηση της οικονομικής πίεσης επί της Ρωσίας είναι αποφασιστικής σημασίας για να δεχθεί η Μόσχα να διαπραγματευθεί σοβαρά για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», έγραψε ο Κόστα σε ανάρτησή του στο X. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν σήμερα μια 30ημερη χαλάρωση των κυρώσεων που επιτρέπει σε χώρες να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που είναι ήδη φορτωμένα σε πλοία.
Η Ρωσία εξέφρασε την ικανοποίησή της για την εξέλιξη, με τη Μόσχα να υποστηρίζει ότι η Ουάσινγκτον αναγνωρίζει πλέον ότι η παγκόσμια αγορά ενέργειας δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί χωρίς τη ρωσική συμβολή. Ο κ. Ντμίτριεφ, ο οποίος συμμετέχει και στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εκτίμησε ότι η περαιτέρω χαλάρωση των περιορισμών είναι αναπόφευκτη λόγω των πιέσεων που δέχεται η παγκόσμια οικονομία.
Εξαίρεση έως τον Απρίλιο
Η προσωρινή αυτή άρση των κυρώσεων έχει οριστεί να διαρκέσει μέχρι τις 11 Απριλίου. Σύμφωνα με τον ειδικό απεσταλμένο του Κρεμλίνου για την οικονομική συνεργασία, Κιρίλ Ντμίτριεφ, περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού πετρελαίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε πλοία. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί σχεδόν στην παγκόσμια ημερήσια κατανάλωση, γεγονός που καθιστά τη ροή της απαραίτητη για την αποφυγή περαιτέρω ανατιμήσεων.
Δεδομένα ενεργειακής αγοράς (Μάρτιος 2026)
|Κατηγορία
|Ποσότητα / Ημερομηνία
|Σημασία
|Ρωσικό πετρέλαιο σε διαμετακόμιση
|100 εκατ. βαρέλια
|Ισοδυναμεί με μία ημέρα παγκόσμιας κατανάλωσης
|Λήξη προσωρινής εξαίρεσης
|11 Απριλίου 2026
|Κρίσιμο ορόσημο για τις τιμές καυσίμων
|Κύριος στόχος ΗΠΑ
|Σταθεροποίηση προσφοράς
|Αποφυγή πληθωριστικών πιέσεων στην ενέργεια