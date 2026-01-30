Γεωργιάδης για τους δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο Παπαγεωργίου: «Βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση»

0

«Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, αναφέρθηκε στην κατάσταση των δύο τραυματιών του φονικού τροχαίου στη Ρουμανία που νοσηλεύονται στο Παπαγεωργίου.

Ο υπουργός έγραψε:

«Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, οι δυο τραυματίες βρίσκονται σε καλή κλινική κατάσταση. Υποβλήθηκαν σε επαναληπτικές ολοσωματικές αξονικές τομογραφίες στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και οι δυο με φυσιολογικά ζωτικά σημεία.

Ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική και φέρει εγκεφαλικές κακωσεις που προς το παρόν δεν χρήζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας, απαιτούν όμως παρακολούθηση και εγρήγορση. Ο 28χρονος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική».