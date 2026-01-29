Μητσοτάκης για το πρόγραμμα κατά της Νεφρικής Δυσλειτουργίας: «Η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει!»

0

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

«Η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει!» επισημαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok με αφορμή το νέο Πρόγραμμα Πρόληψης για τη Νεφρική Δυσλειτουργία και προτρέπει τους πολίτες «Μπες στο proliptikes.gov.gr, διάλεξε τις προληπτικές εξετάσεις που θέλεις να κάνεις»

Αναλυτικά, ο πρωθυπουργός αναφέρει στο βίντεο:

«Έχεις δει αυτό το μήνυμα; 5,1 εκ είναι οι πολίτες που ήδη έχουν κάνει προληπτικές εξετάσεις με το πρόγραμμα ”Προλαμβάνω”. Θυμίζω: Το πρόγραμμα ”Προλαμβάνω” είναι το πρώτο ολοκληρωμένο Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης στη χώρα μας. Και έχει έναν στόχο: Τον έγκαιρο εντοπισμό των πιο διαδεδομένων χρόνιων νοσημάτων στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί σχεδόν 950.000 μαστογραφίες, 700.000 γυναικολογικοί έλεγχοι, πάνω από 900.000 έλεγχοι για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, 2,5 εκ εξετάσεις καρδιάς ενώ πάνω από 4.000 πολίτες έχουν ήδη λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα για την παχυσαρκία. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για πέντε προγράμματα πρόληψης και ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα: Ζωές που σώζονται.

Αλλά δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε! Ξεκίνησε ήδη το νέο Πρόγραμμα Πρόληψης για τη Νεφρική Δυσλειτουργία που αφορά 1,5 εκ συμπολίτες μας. Όλες οι εξετάσεις είναι δωρεάν για όλους, ασφαλισμένους και ανασφάλιστους. Μπες στο proliptikes.gov.gr, διάλεξε τις προληπτικές εξετάσεις που θέλεις να κάνεις και εκεί θα βρεις όλες τις οδηγίες που χρειάζεσαι για να προχωρήσεις. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές και κάθε ζωή μετράει!».