Δημοσκόπηση Star: Μπροστά με 14,5% η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ

Χαμηλές πτήσεις για ΣΥΡΙΖΑ – Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού-Τσίπρα

Κυρίαρχη είναι η Νέα Δημοκρατία στην δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η GPO για το STAR, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα. Το κυβερνών κόμμα προηγείται με 14,5% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Πρόθεση ψήφου

  • Νέα Δημοκρατία: 24,5
  • ΠΑΣΟΚ: 10,8
  • ΣΥΡΙΖΑ: 4,2
  • ΚΚΕ: 6,8
  • Ελληνική Λύση: 9,6
  • Νίκη: 1,9
  • Πλεύση Ελευθερίας: 8,2
  • ΜεΡΑ25: 2,1
  • Νέα Αριστερά: 2
  • Φωνή Λογικής: 2,8
  • Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8

Το 68,1% των ερωτηθέντων παίρνει αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα της GPO εμφανίζεται αρνητική στη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ειδικότερα:

  • Το 56,8% δηλώνει ότι διαφωνεί απόλυτα.
  • Το 11,3% δηλώνει ότι μάλλον διαφωνεί.
  • Συνολικά, το μέτωπο της διαφωνίας αγγίζει το 68,1%.

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού

  • Καθόλου: 57,3%
  • Λίγο 19,4%
  • Αρκετά: 13,8%
  • Πολύ: 6,3%

Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών αποκλείει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί προς ένα νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα:

  • Το 66,6% των ερωτηθέντων απαντά «Καθόλου» στην πιθανότητα να το ψηφίσει.
  • Το 14,9% δηλώνει «Λίγο» πιθανό.
  • Συνολικά, το αρνητικό κλίμα διαμορφώνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας τη δυνητική δεξαμενή ψηφοφόρων.

Στον αντίποδα, ένα περιορισμένο αλλά υπαρκτό ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά μια τέτοια κίνηση:

  • Το 12,5% των πολιτών θεωρεί «Αρκετά» πιθανό να στηρίξει το νέο εγχείρημα.
  • Μόλις το 5,1% δηλώνει «Πολύ» πιθανό να δώσει την ψήφο του.

Προβάδισμα στις συνεργασίες

Η τάση για μια κυβέρνηση συνεργασίας καταγράφει οριακή υπεροχή στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα:

  • Το 48,8% των πολιτών δηλώνει ότι θα προτιμούσε μια κυβέρνηση που θα προκύψει από τη σύμπραξη περισσότερων του ενός κομμάτων.
  • Η άποψη αυτή φαίνεται να κερδίζει έδαφος, αντικατοπτρίζοντας μια διάθεση για ευρύτερη πολιτική συνεννόηση.

Η επιμονή στην αυτοδυναμία

Στον αντίποδα, η επιλογή μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, υπολειπόμενη μόλις κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες.

  • Το 47% των συμμετεχόντων στην έρευνα προκρίνει τη λύση μιας μονοκομματικής διακυβέρνησης, ακόμη και αν αυτό απαιτεί τη διεξαγωγή επαναλαμβανόμενων εκλογών.
  • Το ποσοστό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας για κυβερνητική σταθερότητα και σαφή κατεύθυνση.