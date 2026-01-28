Δημοσκόπηση Star: Μπροστά με 14,5% η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ

0

Χαμηλές πτήσεις για ΣΥΡΙΖΑ – Τι λένε οι πολίτες για Καρυστιανού-Τσίπρα

Κυρίαρχη είναι η Νέα Δημοκρατία στην δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η GPO για το STAR, με τους πολίτες να απαντούν σε μια σειρά από ερωτήματα. Το κυβερνών κόμμα προηγείται με 14,5% από το δεύτερο ΠΑΣΟΚ.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 24,5

ΠΑΣΟΚ: 10,8

ΣΥΡΙΖΑ: 4,2

ΚΚΕ: 6,8

Ελληνική Λύση: 9,6

Νίκη: 1,9

Πλεύση Ελευθερίας: 8,2

ΜεΡΑ25: 2,1

Νέα Αριστερά: 2

Φωνή Λογικής: 2,8

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,8

Το 68,1% των ερωτηθέντων παίρνει αποστάσεις από τις πρόσφατες δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού.

Η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα της GPO εμφανίζεται αρνητική στη συγκεκριμένη τοποθέτηση. Ειδικότερα:

Το 56,8% δηλώνει ότι διαφωνεί απόλυτα.

δηλώνει ότι απόλυτα. Το 11,3% δηλώνει ότι μάλλον διαφωνεί .

δηλώνει ότι . Συνολικά, το μέτωπο της διαφωνίας αγγίζει το 68,1%.

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού

Καθόλου: 57,3%

Λίγο 19,4%

Αρκετά: 13,8%

Πολύ: 6,3%

Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών αποκλείει το ενδεχόμενο να μετακινηθεί προς ένα νέο κόμμα Αλέξη Τσίπρα:

Το 66,6% των ερωτηθέντων απαντά «Καθόλου» στην πιθανότητα να το ψηφίσει.

των ερωτηθέντων απαντά στην πιθανότητα να το ψηφίσει. Το 14,9% δηλώνει «Λίγο» πιθανό.

δηλώνει πιθανό. Συνολικά, το αρνητικό κλίμα διαμορφώνεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, περιορίζοντας τη δυνητική δεξαμενή ψηφοφόρων.

Στον αντίποδα, ένα περιορισμένο αλλά υπαρκτό ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα φαίνεται να αντιμετωπίζει θετικά μια τέτοια κίνηση:

Το 12,5% των πολιτών θεωρεί «Αρκετά» πιθανό να στηρίξει το νέο εγχείρημα.

των πολιτών θεωρεί πιθανό να στηρίξει το νέο εγχείρημα. Μόλις το 5,1% δηλώνει «Πολύ» πιθανό να δώσει την ψήφο του.

Προβάδισμα στις συνεργασίες

Η τάση για μια κυβέρνηση συνεργασίας καταγράφει οριακή υπεροχή στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων. Συγκεκριμένα:

Το 48,8% των πολιτών δηλώνει ότι θα προτιμούσε μια κυβέρνηση που θα προκύψει από τη σύμπραξη περισσότερων του ενός κομμάτων.

των πολιτών δηλώνει ότι θα προτιμούσε μια κυβέρνηση που θα προκύψει από τη σύμπραξη περισσότερων του ενός κομμάτων. Η άποψη αυτή φαίνεται να κερδίζει έδαφος, αντικατοπτρίζοντας μια διάθεση για ευρύτερη πολιτική συνεννόηση.

Η επιμονή στην αυτοδυναμία

Στον αντίποδα, η επιλογή μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, υπολειπόμενη μόλις κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες.