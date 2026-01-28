Τσιάρας: Εθνική επιλογή η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας χωρίς προσφυγή στον εμβολιασμό

0

«Ο εμβολιασμός δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη μη θανάτωση των ζώων»

Για την ευλογιά των προβάτων μίλησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, λέγοντας ότι «η ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και η μη προσφυγή στον εμβολιασμό αποτελούν εθνική επιλογή».

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, είπε: «Η αντιμετώπιση της ευλογιάς δεν είναι ένα επιμέρους ζήτημα, είναι ένα εθνικό ζήτημα για την ελληνική κτηνοτροφία», τονίζοντας ότι αυτή τη στιγμή η χώρα βρίσκεται «στο ίδιο περίπου σημείο με πέρυσι την ίδια περίοδο, με παρόμοιο αριθμό κρουσμάτων», γεγονός που -όπως επισήμανε- δείχνει ότι η νόσος βρίσκεται σε ύφεση.

«Είναι ζωτικής σημασίας να κλείσουμε τον κύκλο της ευλογιάς μέχρι το τέλος του χρόνου, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε άμεσα στη φάση της ανασύστασης», συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε: «Ο εμβολιασμός δεν συνεπάγεται απαραίτητα τη μη θανάτωση των ζώων».

Μιλώντας για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι «ο βασικός λόγος μετάδοσης του ιού εντοπίζεται στις παράνομες μετακινήσεις ζώων, ανθρώπων ή οχημάτων που μπορούν να μεταφέρουν την ευλογιά».

Για το εμβόλιο υπογράμμισε πως ακόμη και αν επιλεγεί, δεν θα σταματήσει η θανάτωση των ζώων. Υπενθύμισε ότι όπως έχει αναγνωρίσει και ο Ευρωπαίος επίτροπος Βάρχελι, η απουσία της μεθόδου DIVA δεν επιτρέπει τη διάκριση μεταξύ εμβολιασμένου και νοσούντος ζώου, γεγονός που οδηγεί υποχρεωτικά στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου και στη θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών. «Άρα και πάλι δεν αποφεύγονται οι μαζικές θανατώσεις», συμπέρανε.

Παράλληλα, ο Κώστας Τσιάρας ανέφερε ότι η ανασύσταση και ο εκσυγχρονισμός της κτηνοτροφίας μέσω Σχεδίων Βελτίωσης βρίσκεται στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής, σημειώνοντας ότι «θέλουμε να περάσουμε από ένα επιδοτούμενο μοντέλο σε ένα παραγωγικό μοντέλο, με ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα για τα επόμενα χρόνια».

Ταυτόχρονα, τόνισε ότι όσοι κτηνοτρόφοι έχουν χάσει τα κοπάδια τους έχουν λάβει τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχουν δοθεί χρήματα για την απώλεια εισοδήματος με απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία θα επαναληφθεί εφόσον χρειαστεί.

Τέλος, ο υπουργός επισήμανε ότι τις επόμενες ημέρες ο πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με κτηνοτρόφους, όπου θα παρουσιαστεί το εθνικό σχέδιο για την κτηνοτροφία, υπογραμμίζοντας πως η ενίσχυση και η διατήρηση μίας βιώσιμης και αναπτυσσόμενης κτηνοτροφίας αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.