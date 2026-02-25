Ιδιώτες κτηνίατροι στη μάχη μάχη κατά της ευλογιάς προβάτων

Σε μια κρίσιμη φάση για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, ξεκινά η διαδικασία ενεργοποίησης των ιδιωτών εξουσιοδοτημένων κτηνιάτρων. Βάσει της νέας ΚΥΑ (44441/2026), ο θεσμός που θεσπίστηκε στα τέλη του 2025 τίθεται σε εφαρμογή για να ενισχύσει τις κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες στην επιτήρηση και τον περιορισμό της νόσου.
Ο ρόλος και τα καθήκοντα των ιδιωτών
Οι εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι θα αναλάβουν κρίσιμο επιχειρησιακό έργο, το οποίο περιλαμβάνει:
- Κλινική επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου.
- Δειγματοληψίες για διαγνωστικούς ελέγχους (screening και επιβεβαιωτικούς).
- Επιζωοτιολογική διερεύνηση για τη διασπορά της νόσου.
- Απολυμάνσεις σε μολυσμένες εκμεταλλεύσεις.
- Επίβλεψη θανάτωσης και υγειονομικής ταφής μολυσμένων ζώων.
Η διαδικασία συμμετοχής και οι προϋποθέσεις
Η διαδικασία ενεργοποίησης είναι απλή και περιλαμβάνει εισήγηση από τις Περιφέρειες, έγκριση από το ΥΠΑΑΤ και σύναψη τρίμηνης σύμβασης έργου (με δυνατότητα παράτασης). Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής κριτήρια:
- Νόμιμη άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος.
- Μη κατοχή άδειας εμπορίας κτηνιατρικών φαρμάκων.
- Να μην υπηρετούν ως μισθωτοί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ο πίνακας αμοιβών ανά επίσκεψη
Οι αμοιβές καθορίζονται βάσει του μεγέθους της εκμετάλλευσης και της γεωγραφικής θέσης (ορεινές περιοχές), με την κάλυψη των δαπανών να γίνεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΑΤ:
- 1-50 ζώα: 28€ (Ορεινές: 56€)
- 51-250 ζώα: 40€ (Ορεινές: 69€)
- 251-500 ζώα: 53€ (Ορεινές: 81€)
- 500+ ζώα: 65€ (Ορεινές: 93€)
Ενίσχυση από παντού
Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της ενεργοποίησης 97 στρατιωτικών κτηνιάτρων. Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Στη μάχη κατά της ευλογιάς δεν περισσεύει κανείς. Οι Περιφέρειες πρέπει να ενεργοποιήσουν άμεσα τους ιδιώτες κτηνιάτρους, καθώς το επόμενο διάστημα είναι το πλέον κρίσιμο για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής για την κτηνοτροφία μας».