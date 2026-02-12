Ευλογιά αιγοπροβάτων: 2.094 κρούσματα και 476.839 θανατώσεις

0

Νέα εστία σε 7 περιφέρειες - Κρίσιμη η βιοασφάλεια προειδοποιούν υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Εθνική Επιτροπή

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων συνεχίζει να πιέζει την κτηνοτροφία, με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) να δίνουν συγκεντρωτική εικόνα για την περίοδο από τον Αύγουστο 2024 έως και τις 8 Φεβρουαρίου 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην ενημέρωση της Επιτροπής, έχουν καταγραφεί 2.094 επιβεβαιωμένα κρούσματα, που αντιστοιχούν σε 2.595 εκτροφές σε όλη τη χώρα, ενώ έχουν γίνει 476.839 θανατώσεις αιγοπροβάτων λόγω της νόσου.

Για το διάστημα 1–8 Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 10 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες, όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό διάγραμμα της παρουσίασης:

Ηλεία: 4

Αιτωλοακαρνανία: 1

Εύβοια: 1

Καβάλα: 1

Καρδίτσα: 1

Μαγνησία & Σποράδες: 1

Πιερία: 1

Που συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο βάρος της νόσου

Η παρουσίαση της ΕΕΕΔΕΕ παραθέτει αναλυτικό πίνακα με κρούσματα και εκτροφές ανά Περιφερειακή Ενότητα (σελίδα 1). Με βάση αυτόν, από τις περιοχές με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων ξεχωρίζουν:

Λάρισα: 252 κρούσματα / 359 εκτροφές

Ξάνθη: 241 / 288

Αχαΐα: 196 / 246

Σέρρες: 185 / 236

Ροδόπη: 179 / 217

Αιτωλοακαρνανία: 173 / 186

Έβρος: 167 / 211

Παράλληλα, ο χάρτης της παρουσίασης αποτυπώνει γεωγραφικά τις «περιοχές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων», δίνοντας μια συμπυκνωμένη εικόνα της διασποράς.

«Κρίσιμη η βιοασφάλεια» – τι ζητούν από τους παραγωγούς

ΥΠΑΑΤ και Επιτροπή υπογραμμίζουν ότι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κομβική για τον περιορισμό της νόσου και καλούν τους παραγωγούς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Επισημαίνεται επίσης ότι τα στοιχεία επικαιροποιούνται διαρκώς με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες και θα δημοσιοποιούνται τακτικά, για πλήρη ενημέρωση παραγωγών και κοινού.