Δημοσκόπηση Mega: Στo 16% η διαφορά της ΝΔ με το ΠΑΣΟΚ

Τι συμβαίνει με τα επίδοξα κόμματα των Καρυστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά

Σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας δίνει η δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 28,5% με δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 12,5% και την Πλεύση Ελευθερίας να ακολουθεί με 11,7%.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 22,3%

ΣΥΡΙΖΑ: 3%

ΠΑΣΟΚ: 9,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 9,2%

Ελληνική Λύση: 8,4%

ΚΚΕ: 6,3%

Σπαρτιάτες 0,5%

Φωνή Λογικής: 2,6%

ΜέΡΑ 25: 2,1%

Νίκη: 2%

Νέα Αριστερά: 1,9%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,3%

Εκτίμηση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 28,5%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

ΠΑΣΟΚ: 12,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 11,7%

Ελληνική Λύση: 10,7%

ΚΚΕ: 8%

Σπαρτιάτες 0,6%

Φωνή Λογικής: 3,3%

ΜέΡΑ 25: 2,7%

Νίκη: 2,5%

Νέα Αριστερά: 2,5%

Κίνημα Δημοκρατίας: 1,7%

Λοιπά: 9,5%

Πόσο πιθανό είναι να στηρίξετε ένα ενδεχόμενο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού