ΠΑΣΟΚ: Να προκηρυχθούν αναπληρωματικές εκλογές σε Β’ Πειραιώς, Β3 Νοτίου Τομέα και Β’ Θεσσαλονίκης

Ερώτηση στην Βουλή με πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου

Με κοινή πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού και βουλευτή Αχαΐας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Γιώργου Α. Παπανδρέου, των βουλευτών Επικρατείας Παναγιώτη Δουδωνή, Δημήτρη Μάντζου και του βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών, Παύλου Χρηστίδη, κατατέθηκε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών σχετικά με την άμεση ανάγκη προκήρυξης αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες Β' Πειραιώς, Β3 Νοτίου Τομέα και Β' Θεσσαλονίκης.

Οι καταθέτοντες βουλευτές επισημαίνουν ότι, αποτελεί σημαντική υποχώρηση της δημοκρατικής αρχής η λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων με 297 βουλευτές, ως αποτέλεσμα έκπτωσης των τριών βουλευτών Σπαρτιατών βουλευτών, κατόπιν έκδοσης των σχετικών αποφάσεων 9/2025 και 10/2025 του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.

«Η κυβέρνηση - δια του αρμόδιου Υπουργού - εδώ και σχεδόν ένα χρόνο έχει επιλέξει τον δρόμο της σιωπής και της υπεκφυγής, καταπατώντας κάθε έννοια λογοδοσίας, αλλά και εκθέτοντας τη χώρα μας σε διεθνείς οργανισμούς, όπως είναι το Συμβούλιο της Ευρώπης» σημειώνουν οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα με την ερώτησή τους οι καταθέτοντες βουλευτές τονίζουν ότι, η μη προκήρυξη αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες όπου κενώθηκε η έδρα, έρχεται σε αντίθεση με τις δημόσιες τοποθετήσεις του συνόλου σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας των συνταγματολόγων, η οποία συνομολογεί στην υποχρέωση του Υπουργείου Εσωτερικών να προκηρύξει άμεσα αναπληρωματικές εκλογές, όπως ορίζουν οι επιταγές του Συντάγματος.

Τέλος, καλούν τον αρμόδιο υπουργό να δημοσιεύσει άμεσα το προεδρικό διάταγμα προκήρυξης αναπληρωματικών εκλογών στις εκλογικές περιφέρειες της Β' Πειραιώς, Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών και Β' Θεσσαλονίκης, «βάζοντας άμεσα τέλος σε μία εκκρεμότητα που απαξιώνει καθοριστικά την κοινοβουλευτική αρχή και την αρχή της αντιπροσώπευσης».-