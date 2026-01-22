ΠΑΣΟΚ: Η κακοκαιρία δεν είναι «έκπληξη», έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω

0

Τι προτείνει το κόμμα της αντιπολίτευσης

«Η κακοκαιρία δεν προσφέρεται για φωτογραφίες και “δηλώσεις ετοιμότητας”. Είναι προβλεπόμενος κίνδυνος που απαιτεί πολιτική επιλογή υπέρ της πρόληψης: έργα, συντήρηση, καθαρές αρμοδιότητες, χρηματοδότηση με προτεραιότητα στις ευάλωτες περιοχές, διαφάνεια και πραγματικό συντονισμό», σημειώνουν οι αρμόδιοι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ.

Σε εκτενή ανακοίνωση με τίτλο: «Η κακοκαιρία δεν είναι “έκπληξη”, έκπληξη είναι που η πρόληψη μένει πίσω», ο υπεύθυνος του ΚΤΕ Τομέα Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ανδρέας Πουλάς και ο τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης και Ανθεκτικότητας, Μιχάλης Χάλαρης, αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι «η πραγματική πρόκληση δεν είναι η έκδοση περισσότερων SMS, αλλά η αντιμετώπιση της τρωτότητας της κοινωνίας μας».

Τα αρμόδια στελέχη του ΠΑΣΟΚ προτείνουν τα εξής:

1. Ενιαίο Masterplan Αντιπλημμυρικής Προστασίας για την Αττική, σε επίπεδο υδατικού διαμερίσματος. Τα έργα να μελετώνται ανά λεκάνη απορροής, να «δένουν» με τα πολεοδομικά σχέδια και να χρηματοδοτούνται με εργαλεία που στηρίζουν την πρόληψη, όχι μόνο την αποκατάσταση.

2. Εθνικό Μητρώο Ρεμάτων & Λεκανών Απορροής, πλήρως ψηφιοποιημένο, ώστε να ξέρουμε επιτέλους τι προστατεύουμε και πού.

3. Έργα ορεινής υδρονομίας (ανασχέσεως/επιβράδυνσης) στις πηγές των ρεμάτων (Πεντέλη, Υμηττός, Πάρνηθα): να «κρατάμε» το νερό ψηλά και να μειώνουμε την ορμή προς τις αστικές περιοχές.

4. Ολοκλήρωση κρίσιμων αντιπλημμυρικών υποδομών στον Κηφισό και στα «στενά σημεία» που πνίγονται ξανά και ξανά. Στο Μοσχάτο, τα έργα στις οδούς Θεσσαλονίκης και Χρυσοστόμου Σμύρνης περιγράφονται ως αναγκαία για την αντιμετώπιση των τοπικών πλημμυρικών φαινομένων και καθυστερούν σε ένα περιβάλλον πυκνό σε υποδομές και γραφειοκρατία μελετών, που απαιτεί κεντρικό συντονισμό και καθαρές ευθύνες. Τα 388 απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα για την θωράκιση της Αττικής βρίσκονται ακόμα στο δρόμο, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης παρά τις κυβερνητικές υποσχέσεις και της βαρύγδουπες ανακοινώσεις.

5. Ιλισσός: καθαρισμός/εκβάθυνση κοίτης και αποκατάσταση/συντήρηση γεφυρών & πεζογεφυρών, μαζί με σαφή νομοθετική αποσαφήνιση αρμοδιοτήτων συντήρησης μεταξύ περιφέρειας και δήμων - γιατί χωρίς καθαρές ευθύνες, τα έργα σέρνονται. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί με νομοθετική διάταξη η αρμοδιότητα συντήρησης των γεφυρών και πεζογεφυρών μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των δήμων, με συνέπεια καθυστερήσεις στην προκήρυξη των απαραίτητων έργων.

6. Ψηφιακό Σύστημα Πολυ-Κινδύνου (Multi-HazardMapping) με GIS/τηλεπισκόπηση/AI, και υποχρεωτική ενσωμάτωση χαρτών κινδύνου στα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και στις αδειοδοτήσεις.

7. Risk-AwarePlanning (κόκκινη/πορτοκαλί/πράσινη ζώνη), συμμετοχή της Πολιτικής Προστασίας στις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), αισθητήρες στάθμης υδάτων, «damageassessment» χάρτες και συστηματική ενημέρωση/εκπαίδευση των πολιτών.

8. Αξιοκρατία και λογοδοσία στην ανθεκτικότητα.