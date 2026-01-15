Στην τελετή παράδοσης της φρεγάτας «Κϊμων» ο Μητσοτάκης – «Χρέος μου να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα»

0

«Σήμερα είμαστε μάρτυρες μίας εθνικής κατάκτησης» τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

«Οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του "Κίμωνα" αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μία αίσθηση ανάτασης για την έλευση του "Κίμωνα" και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό», ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του κατά την τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων».

«Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ. Θα σταθώ μόνο στο ότι είναι ένας ακόμα κρίκος σε μία διαρκή προσπάθεια εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων κι ως προς τα μέσα που διαθέτουν αλλά και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού έτσι ώστε η αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας μας να μην αμφισβητείται από κανέναν και η χώρα μας να προβάλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας και φερεγγυότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με όλο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας -και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά- κι εμένα ως πρωθυπουργού είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ' ό,τι την παρέλαβα. Και θεωρώ ότι σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.

Καλοτάξιδος ο Κίμων και με το καλό να υποδεχθούμε και τις τρεις ακόμα υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra οι οποίες θα ενταχθούν στο Πολεμικό μας Ναυτικό εντός των επόμενων 18 μηνών».