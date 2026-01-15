Τον Φεβρουάριο η συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη, ανακοίνωσε ο Χακάν Φιντάν

0

«Κοιτάμε τις ημερομηνίες» είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ

Τον Φεβρουαρίο θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κοιτάμε ημερομηνίες, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν σε συνέντευξη Τύπου.

Ερωτηθείς από τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη για το τι μπορούμε να περιμένουμε από τη συνάντηση των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου».

Ο διάλογος του Μανώλη Κωστίδη με τον Χακάν Φιντάν

Κύριε υπουργέ, είμαι ο Μανώλης Κωστίδης από την εφημερίδα Καθημερινή και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Μιλήσατε για τη συνάντηση των δυο ηγετών. Ποια είναι η προσδοκία για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε σχέση με πριν 1.5 -2 χρόνια από την εποχή που αναλάβατε το υπουργείο, σήμερα ας μην πούμε ένταση, όμως υπάρχει κάποια αναταραχή των ήρεμων νερών. Υπάρχουν δηλώσεις και από την Τουρκία και από την Ελλάδα προκαλούν ερωτήματα. Τι μπορούμε να προσδοκάμε από τη συνάντηση Μητσοτάκη Eρντογάν; Με τον κύριο Γεραπετρίτη έχετε καλές σχέσεις, και ο ίδιος το αναφέρει αυτό, έχει δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης, τι μπορούμε να περιμένουμε ως επόμενο βήμα.

Χακάν Φιντάν:

Λέμε το προηγούμενο η το επόμενο βήμα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο βήμα. Να έχουμε την πρόθεση τη βούληση για την επίλυση του προβλήματος θα κάτσουμε και δεν θα σηκωθούμε από το τραπέζι μέχρι την επίλυση του. Κι αυτό είναι η επίλυση του προβλήματος κυρίως του Αιγαίου. στο ζήτημα των χωρικών υδάτων και της υφαλοκρηπίδας έχουμε μια θέση αν δείτε την ηγεσία τους ο πρόεδρος μας έχει όραμα και βούληση για την επίλυση του ζητήματος. Όμως ο εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες της Ελλάδας δεν δίνουν τη δυνατότητα στους ηγέτες να βάλουν την υπογραφή τους σε λύση. Εμείς επιθυμούμε ουσιώδεις συναντήσεις, όχι μόνο διερευνητικές επαφές αλλά να προχωρήσουμε περισσότερο, και αυτό το πρόβλημα να του λύσουμε οριστικά. Πρέπει όμως να υπάρχει βούληση και η εσωτερική πολιτική να μπει σε παρένθεση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική.