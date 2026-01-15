Τσιάρας: Χωρίς διάλογο δεν διαμορφώνονται εθνικές θέσεις για τον πρωτογενή τομέα

0

Τι είπε για τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur

Χωρίς διάλογο δεν διαμορφώνονται εθνικές θέσεις για τον πρωτογενή τομέα δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας στο OPEN σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε σαφές πλαίσιο διαλόγου με τα αγροτικά μπλόκα, με όρους αντιπροσωπευτικότητας και ανοιχτών δρόμων.

Σημείωσε ότι η μη διεξαγωγή της συζήτησης στέρησε τη δυνατότητα συνδιαμόρφωσης πολιτικών για κρίσιμα θέματα που έρχονται, όπως η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και το συνολικό πλαίσιο στήριξης του αγροτικού κόσμου.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι από την αρχή των κινητοποιήσεων ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε πρόσκληση διαλόγου συμπληρώνοντας ότι συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε "για συγκεκριμένους λόγους" οι οποίοι "δεν είχαν καμία σχέση, ούτε αφορούσαν την πρόθεση της κυβέρνησης".

Πρόσθεσε ότι "ο πραγματικός διάλογος δεν γίνεται με βάση έναν υπερβολικό αριθμό, αλλά με βάση τα αιτήματα που τίθενται" τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε εξαρχής πως "χρειάζεται να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα από όλα τα μπλόκα και όλες τις ομάδες", αλλά και ότι η συζήτηση πρέπει να γίνει "με τους δρόμους ανοιχτούς", κάτι που -όπως σημείωσε- προϋποθέτει "καλή πίστη και καλή διάθεση και από τις δύο πλευρές".

Μεταξύ άλλων ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε εκτενώς και στα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, τονίζοντας ότι αποτελούν τις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις. Όπως είπε, "όποιος μπαίνει στο χαμηλό τιμολόγιο στα 8,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα, εφόσον είναι συνεπής στη ρύθμιση", ωφελείται άμεσα, ενώ υπενθύμισε και την παρέμβαση στο αγροτικό πετρέλαιο "αφαιρείται ο ΦΠΑ από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με αποτέλεσμα από τα 41 λεπτά να πάμε στα 51 λεπτά έκπτωσης" και όπως "καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ανακοινώσεις που ήδη έχουν γίνει".

Επιπλέον ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι "μπροστά μας έχουμε μια περίοδο τεράστιων προκλήσεων" τόσο για τον ελληνικό όσο και για τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα, με ζητήματα κόστους παραγωγής, αποζημιώσεων, ενισχύσεων προϊόντων και χρόνιων παθογενειών. Θύμισε ότι ήδη έχει προαναγγείλει "περιφερειακές συνδιασκέψεις ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής", τονίζοντας ότι "τα θέματα αυτά πρέπει να τα σχεδιάσουμε μαζί με τον αγροτικό κόσμο".

Τέλος, για τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Mercosur υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση συχνά παρουσιάζει την Ελλάδα ως συνολικά χαμένη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της παραγωγής.

Όπως δήλωσε, "για να το εκτιμήσει κανείς, πρέπει να γνωρίζει αν υπάρχουν ανταγωνιστικά προϊόντα και συνθήκες παραγωγής", επισημαίνοντας ότι η χώρα μας έχει περιορισμένα σημεία δυνητικού ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι "δύο είναι τα βασικά προϊόντα που ενδεχομένως μπαίνουν σε μια λογική ανταγωνισμού: τα εσπεριδοειδή και οι ζωοτροφές", ενώ ξεκαθάρισε πως η Ελλάδα "δεν εξάγει βοδινό κρέας" και η εγχώρια παραγωγή καλύπτει ένα μικρό μέρος της κατανάλωσης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν είχαν εκδοθεί επίσημα δελτία Τύπου την περίοδο της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ που χαιρέτιζαν τη συγκεκριμένη συμφωνία, τονίζοντας ότι η αποτίμηση της Mercosur οφείλει να γίνεται με όρους πραγματικών δεδομένων και όχι γενικεύσεων.